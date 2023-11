Borussia Dortmund: „Bayern-Wut” im Klassiker? Sky-Expertin warnt: “BVB muss sich natürlich fürchten”

Es war wohl schon jetzt die Sensation der Saison. Der FC Bayern musste sich unter der Woche gegen Drittligist Saarbrücken mit 1:2 geschlagen geben. Damit schied der Rekordmeister schon in Runde zwei aus dem DFB-Pokal aus. Jetzt geht es für die Münchener zu Borussia Dortmund – wird der BVB der Leidtragende der Bayern-Blamage?

Standesgemäß sind die Bayern am gefährlichsten, wenn sie zuvor einen herben Rückschlag hinnehmen mussten. So ist es auch vor dem Klassiker bei Borussia Dortmund. Sky-Expertin Julia Simic warnt Schwarz-Gelb vor der Bayern-Wut. Sie glaubt allerdings, dass es die Bayern trotz großer Wut im Bauch schwer haben werden.

Borussia Dortmund: Bayern mit Extra-Motivation nach Pokal-Blamage?

Bekommt der BVB nun all das ab, was sich bei den Bayern seit dem Pokal-Aus am Mittwoch (01. November) angestaut hat? Simic hält das nicht für unmöglich, relativiert die Situation allerdings. „Natürlich muss Dortmund fürchten, dass Bayern eine gewisse Wut mitbringt. Die Frage ist halt, ob sie das überhaupt auf den Platz bringen können. Das stelle ich aktuell infrage“, betont die ehemalige Profi-Fußballerin gegenüber DER WESTEN.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Ich bin da skeptisch. Ich habe viel Stimmen gehört, die sagen: ‚Bayern kommt jetzt mit einer Extra-Wut und es wird so sein wie immer.‘ Ich glaube, Bayern kann das gerade gar nicht, egal wie wütend sie sind“, ergänzte die Sky-Expertin.

++ Dortmund – Bayern: Brisantes Gerücht vor Top-Spiel – kommt es doch zur Hammer-Rückkehr? ++

Es wird durchaus interessant, wie Bayern nach dem Pokal-Debakel nun im Klassiker (Samstag, 04. November, 18.30 Uhr live auf Sky Sport) auftreten wird. Trotz vieler Verletzungen und der angespannten Personallage hat der Rekordmeister noch immer eine brutale Qualität vorzuweisen. Vor allem drei Spieler könnten dem BVB richtig weh tun, meint Simic.

Simic warnt vor tödlichem Bayern-Trio

„Harry Kane, Leroy Sane und Jamal Musiala funktionieren extrem gut. Das ist ihre größte Stärke, Bayern muss auf ihre Offensive setzen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Tuchel dieses Trio auch aufstellt. Das wird auch Dortmunds größte Sorge sein“, betonte die Sky-Expertin. Vor allem Sane könnte Schwarz-Gelb Probleme bereiten. Da BVB-Linksverteidiger Ramy Bensebaini sich derzeit in einem kleinen Formloch befindet, könnte das Duell mit Sane unangenehm werden.

Mehr News:

Aufseiten des BVB könnten hingegen zwei Youngster für Furore sorgen. „Dortmund hat viele gute Optionen. Ein Jamie Bynoe-Gittens hatte zuletzt viele gute Aktionen von der Bank oder auch Felix Nmecha, der immer stärker wird. Aber ich glaube, es kommt in erster Linie auf eine stabile Defensive an“, analysiert Simic Schwarz-Gelb vor dem Klassiker.