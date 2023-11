Dortmund – Bayern: Brisantes Gerücht vor Top-Spiel – kommt es doch zur Hammer-Rückkehr?

Die Personalie Jerome Boateng hat schon vor einigen Wochen die Gemüter rund um den FC Bayern erhitzt. Der Ex-Nationalspieler war schon im FCB-Training und sollte bei dem Rekordmeister die Defensive in der Breite verstärken.

Doch nach großer Kritik aus der Fanszene zogen die Verantwortlichen den Plan, Boateng zurückzuholen zurück. Nun könnte es jedoch ausgerechnet vor dem BVB – Bayern-Spiel zur Mega-Wende kommen. Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken sollen die Bayern-Bosse erneut über die Verpflichtung nachdenken.

Dortmund – Bayern: Boateng nun doch zum FCB?

Kehrt Jerome Boateng nun doch zum FC Bayern München zurück? Die „Bild“ berichtet von derartigen Gedankenspielen beim deutschen Rekordmeister nach der Blamage im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken. Demnach beschäftige man sich bei den Bayern nun doch wieder mit einer Verpflichtung des seit Sommer vereinslosen 35-Jährigen, der bereits von 2011 bis 2021 bei den Münchnern spielte.

++ BVB – Bayern: Rekordmeister offenbart Schwächen – SO kann Dortmund die Bayern schlagen ++

Der Klub verkündete erst am 06. Oktober, dass es nicht zu einer Boateng-Rückkehr kommen wird. Aufgrund der De Ligt- Verletzung sollen die Bayern-Bosse nun jedoch erneut über Boateng nachdenken. Der Niederländer hat sich in Saarbrücken das Innenband im linken Knie angerissen und fällt somit die kommenden Wochen aus.

Bayern in großer Defensiv-Not

So würden den Bayern mit Min-jae Kim und Dayot Upamecano nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung stehen – und das für längere Zeit mit einigen englischen Wochen. egen Saarbrücken musste schon Mittelfeldspieler Konrad Laimer für de Ligt in die Innenverteidigung rücken – denn auch Upamecano ist mit einem Faserriss schon seit Wochen außer Gefecht, im Klub hofft man auf eine Rückkehr des Franzosen im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag.

Weitere News:

In dieser Not denke der FC Bayern nun also doch an eine Rückholaktion von Boateng. Der Weltmeister von 2014 ist nach zuletzt zwei Spielzeiten bei Olympique Lyon ohne Klub und soll in Tuchel dazu einen starken Fürsprecher haben.