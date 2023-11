BVB – FC Bayern: Jetzt herrscht bittere Gewissheit! Star-Spieler verpasst Top-Spiel

Für den deutschen Rekordmeister kommt es immer dicker. Nach dem blamablen Zweitrunden-Aus beim 1. FC Saarbrücken muss der FC Bayern vor dem Top-Spiel gegen den BVB den nächsten herben Rückschlag verkraften.

Wie die Münchener am Donnerstagmittag (2. November) mitteilten, wird Abwehr-Star Matthijs de Ligt das Bundesliga-Spiel BVB-FC Bayern definitiv verpassen. Der Niederländer hat sich in Saarbrücken eine Knieverletzung zugezogen und fehlt dem FCB mehrere Wochen.

BVB – FC Bayern: De Ligt nach Pokal-Blamage verletzt

Die (personelle) Lage beim FC Bayern wird immer angespannter. Der Rekordmeister schied am Mittwoch (1. November) in der letzten Sekunden aus dem DFB-Pokal aus. Saarbrücken setzte sich per Last-Minute-Treffer in der 96. Minute durch und schaffte so die große Sensation. Die Stimmung beim FC Bayern könnte vor dem „Klassiker“ also kaum schlechter sein.

Doch für die Münchener kommt es noch dicker: Denn de Ligt zog sich im Pokalspiel in Saarbrücken einen Teilanriss des Innenbandes im rechten Knie zu. In der Folge wird der Defensiv-Akteur „vorerst“ ausfallen, wie der Rekordmeister mitteilte.

Der Niederländer verpasste bereits Ende September zwei Spiele aufgrund einer kleinen Verletzung. Nun ist die Verletzung schwerwiegender. Wie sich die Münchener nach den beiden Rückschlägen (de Ligt- Verletzung und Pokal-Aus) erholen werden, wird man am Samstag im Signal Iduna Park sehen. Die Vorzeichen könnte aus Sicht des Rekordmeisters allerdings deutlich besser sein.

Großer Engpass in FCB-Defensive

Neben dem de Ligt-Ausfall stehen zwei weitere Defensiv-Akteure für das Spiel beim BVB auf der Kippe. Dayot Upamecano fehlte in den vergangenen zwei Wochen aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Eine Rückkehr in Dortmund wird zwar angepeilt, ist aber keineswegs sicher. Dazu ist auch Noussair Mazraoui noch fraglich. Der Marokkaner verpasste das Pokalspiel in Saarbrücken aufgrund einer Krankheit.

Ob der Rechtsverteidiger bis zum Top-Spiel in Dortmund rechtzeitig fit wird bleibt abzuwarten. Sollten beide Akteure weiterhin ausfallen, wird das Personal in der Defensive enorm dünn. Dazu fehlt auch Mittelfeldstar Joshua Kimmich aufgrund einer Rot-Sperre.