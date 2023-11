Dortmund – Bayern München: Fans schwelgen in Erinnerungen – IHN braucht der BVB jetzt dringend

Wenn Dortmund gegen Bayern München spielt, guckt die ganze Welt zu. Noch immer zieht das direkte Duell der beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre die Massen an. Und das, obwohl der Kampf um die Meisterschaft in den vergangenen zehn Jahren nur selten spannend war.

Die Bundesliga-Bilanz des BVB gegen Bayern München (hier mehr zum Spitzenspiel) ist zuletzt äußerst erschreckend gewesen. Der letzte schwarz-gelbe Sieg liegt nun schon fast fünf Jahre zurück. Was macht also Hoffnung? Der Held von damals.

Dortmund – Bayern München: Der letzte Sieg

Es war ebenfalls ein graues November-Wochenende, als der BVB in der Liga letztmals gegen Bayern jubeln konnte. Dabei ging es am 10. November 2018 so gar nicht gut los. Ein gewisser Robert Lewandowski hatte die Bayern im Westfalenstadion in Führung gebracht.

Dann allerdings schlug Marco Reus per Elfmeter zu – Ausgleich. Der erste Schritt. Denn nach einem weiteren Lewandowski-Tor sollte die Dortmund-Legende gegen Bayern München noch einmal aufdrehen. Reus erzielte ein zweites Mal den Ausgleich und leitete wenige später auch das Siegtor durch Paco Alcacer ein. Der damalige Kapitän war der Held des Abends.

Reus wieder ein Faktor

Ein Reus in Top-Form – das könnte auch am kommenden Samstag der Schlüssel sein. Seit Reus im Sommer das Kapitäns-Amt abgab und zu Saisonbeginn auf der Bank landete, blüht er nämlich wieder auf. Auf die Denkpause antwortete er mit drei Toren in drei Spielen hintereinander.

Reus jubelt beim letzten Liga-Sieg 2018. Foto: imago/Xinhua

Während andere Spieler wie Emre Can oder Gregor Kobel sich jetzt nach den Spielen erklären müssen, kann er sich auf den Fußball konzentrieren. Das scheint ihm gutzutun – und nährt die Hoffnungen, dass er gegen Bayern wieder zum Helden wie vor fünf Jahren werden könnte.

Dortmund – Bayern: Wer entscheidet das Spiel?

Allerdings braucht Dortmund nicht nur Reus in Top-Form, sondern auch den Rest der Mannschaft. Besonders die Defensive muss im Vergleich zum Frankfurt-Spiel (3:3) deutlich standhafter daherkommen.

Wer könnte in der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ansonsten der Held werden? Auch auf den Schultern eines Julian Brandt oder Niclas Füllkrug lastet Druck. Vielleicht entscheidet am Ende aber auch ein überragender Gregor Kobel die Partie.