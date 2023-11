Borussia Dortmund – FC Bayern München: Rabenschwarzer Tag! Droht das nächste Desaster?

Es steht wieder an, der „Klassiker, das absolute Top-Spiel des deutschen Fußballs: Borussia Dortmund – FC Bayern München. Seit mittlerweile fünf Jahren wartet der BVB in der Bundesliga auf einen Sieg gegen den großen Kontrahenten.

Um gegen den FC Bayern München bestehen zu können, brauchen alle Stars von Borussia Dortmund einen echten Sahnetag. Ganz besonders gilt das für Torhüter Gregor Kobel – und ausgerechnet der sah gegen die großen Bayern zuletzt nicht wirklich gut aus.

Borussia Dortmund – FC Bayern München: Bitteres Déjà-vu für Kobel?

An das letzte direkte Duell gegen den FC Bayern München wird sich Kobel nicht gerne zurückerinnern. Am 1. April 2023 verlor der BVB mit 2:4 in München, schon nach Hälfte eins (0:3) war die Partie eigentlich entschieden – und Kobel war dafür hauptverantwortlich.

In der 13. Minute schoss Kobel damals einen riesigen Bock. Bei einem langen Ball von Bayerns Dayot Upamecano stürmte der Schweizer raus, trat am Ball vorbei und die Kugel rollte mutterseelenallein ins Dortmunder Tor. Und auch beim 3:0 sah Kobel nicht gut aus. Einen Fernschuss von Leroy Sané ließ er nach vorne abprallen, sodass Thomas Müller nur noch einschieben musste.

Es sind Fehler, die sich ein Torhüter in einem Spitzenspiel nicht erlauben darf – und normalerweise ist man das von Kobel auch überhaupt nicht gewohnt. Es war eines der wenigen Spiele, in seiner Zeit bei Borussia Dortmund, in denen er ernsthaft patzte. Eigentlich ist Kobel ein sensationeller Rückhalt, rettet dem BVB oft den „Allerwertesten“, wie zuletzt beim Sieg in Newcastle.

Damals kam Kobel gerade aus einer Verletzung zurück, hatte vier Spiele in Folge verpasst. Dieses Mal steht Kobel voll im Saft. Gegen Frankfurt zog er sich zwar eine Prellung des Nasenbeins zu, kann aber ohne Beeinträchtigung spielen (Hier mehr dazu!).

BVB braucht Kobel in Top-Form

Borussia Dortmund braucht gegen den FC Bayern München einen Gregor Kobel in Bestform, denn die Offensive des Rekordmeisters kommt immer mehr ins Rollen. Neuzugang Harry Kane steht schon bei zwölf Treffern, Leroy Sané war acht Mal erfolgreich. Kürzlich schenkten die Bayern Aufsteiger Darmstadt erst acht Treffer in einer Halbzeit ein. Patzer wie in der vergangenen Saison darf sich Kobel gegen die Münchner dieses Mal nicht erlauben.