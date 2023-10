Ex-BVB-Star erst überragend – doch jetzt steht sein großer Traum vor dem Aus

Im Sommer 2022 verließ Roman Bürki Borussia Dortmund nach sieben Jahren. Anstatt seine Karriere in Europa fortzusetzen, entschied der Schweizer sich für ein neues Projekt in den USA. Mit MLS-Neuling St. Louis sorgte er in der Saison für Furore.

Als Erster qualifizierte sich die neue Franchise für die Play-Offs. Viele Experten rechneten mit einem Lauf, der sogar in das Finale führen könnte. Doch nun stehen Roman Bürki und Co. vor dem frühen Aus in Runde 1.

Borussia Dortmund: St. Louis vor frühem Play-Off-Aus

Gleich in der ersten Saison der Vereinsgeschichte hat es St. Louis City in die Play-Offs der MLS geschafft. Mit 17 Siegen, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen beendete das Team um Ex-Dortmunder Bürki die reguläre Saison auf Platz eins. Als einer der Mit-Favoriten um den Titel ging es also in die Endrunde.

Doch schon im ersten Spiel musste St. Louis einen dicken Dämpfer hinnehmen. Der Liga-Neuling verlor das erste Spiel gegen Sporting Kansas City. Im heimischen Stadion setzt es ein 1:4 – und das, obwohl man als großer Favorit in die erste Runde gegangen war.

Dass die erste Play-Off-Runde der MLS in einem Best-Of-Three-Modus ausgetragen wird, sind Bürki und Co. im zweiten Spiel also zum Siegen gezwungen. Mit einer weiteren Niederlage wäre das Team, das die Liga nach der regulären Saison anführte, bereits raus und der Traum vom Titel im ersten Jahr wäre geplatzt. Das Auswärtsspiel bei Sporting Kansas City findet am Sonntag (5. November, 23 Uhr) statt.

Bei BVB ausgebootet, in St. Louis ein Star

Beim BVB rückte Bürki mehr und mehr in den Hintergrund. Am Ende wurde er fast aussortiert. Eine Trennung im Sommer 2022 war nahezu unausweichlich. Ganz anders sieht es in den USA aus. Bei seinem neuen Klub wird Bürki gefeiert. Der Schweizer ist die unumstrittene Nummer Eins und Kapitän seiner Mannschaft.

St. Louis-Boss Lutz Pfannenstiel betonte zuletzt, dass Bürki der beste Keeper der Liga sei und alle im Verein glücklich sind, Bürki als Führungsspieler zu haben. Als einer der Leistungsträger geht es für Bürki darum, die beiden verbleibenden Partien gegen Sporting Kansas City zu gewinnen und das frühe Play-Off-Aus noch abzuwenden.