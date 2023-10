Borussia Dortmund: Terzic gibt Entwarnung – BVB-Star für Pokalkracher wohl wieder fit

Nach dem furiosen 3:3 bei Eintracht Frankfurt wartet auf Borussia Dortmund der nächste harte Brocken. Am Mittwochabend (1. November, 18.00 Uhr) trifft der BVB in der zweiten Pokalrunde auf die TSG Hoffenheim. Die Sinsheimer präsentierten sich zuletzt in einer starken Verfassung.

Borussia Dortmund wird also eine starke Leistung brauchen, um in die nächste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Da kommt es gerade recht, dass gleich zwei Akteure, die zuletzt angeschlagen waren, für das Hoffenheim-Spiel wohl wieder fit sind.

Borussia Dortmund: Kobel wohl bereit für Pokalspiel

Für alle beim BVB war es ein Riesen-Schock, als Stammkeeper und Vize-Kapitän Gregor Kobel am Sonntag in Frankfurt verletzt vom Platz genommen werden musste. Der Schweizer wurde vom Ellbogen eines Mitspielers im Gesicht getroffen. Im Nachgang ließ er sich aufgrund von Schwindel und Übelkeit vorsichtshalber auswechseln.

Nach dem Spiel befürchteten viele Fans, dass sich Kobel möglicherweise einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte und so das Pokalspiel gegen Hoffenheim verpassen wird. BVB-Coach Edin Terzic gab nun Entwarnung und betonte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er mit Kobel planen würde.

„Wir haben Gregor komplett durchgecheckt. Die Diagnose war letztlich eine Prellung des Nasenbeins. Selbstverständlich haben wir auch eine mögliche Gehirnerschütterung untersucht. Aber es sieht gut aus. Ich rechne damit, dass er heute das Training komplett absolvieren und uns morgen zur Verfügung stehen wird“, so Terzic mit Blick auf die Pokalpartie.

Auch Hummels meldet sich fit

Neben Kobel kann der BVB wohl auch auf Mats Hummels setzen. Der Abwehrchef humpelte in Frankfurt in der 70. Minute vom Platz. „Mats hat einen Schlag auf die Wade bekommen, dabei wurde ein Nerv getroffen“, erläuterte Terzic am Sonntag nach dem Spiel. Die gute Nachricht: Auch Hummels wird wohl wieder rechtzeitig fit.

„Mats fühlte sich schon gestern besser. Auch bei ihm habe wir einige Tests gemacht. Ich gehe davon aus, dass er heute voll trainiert, dann ist auch er selbstverständlich eine Option für morgen“, verriet der Dortmund-Trainer.