Borussia Dortmund – FC Bayern: Tuchel-Zoff mit Sky eskaliert – Bayern-Trainer wütet am Mikrofon

Kompletter Wahnsinn in der Bundesliga. FC Bayern München zerlegt mal wieder Borussia Dortmund. Mit einem 4:0 im Rücken fährt der Rekordmeister wieder nach Hause. Doch über den Sieg sprach nach Abpfiff niemand mehr.

Stattdessen stand der Wutausbruch von Thomas Tuchel im Vordergrund. Vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gab es reichlich Kritik für den Trainer – besonders von den Experten von Sky. Nach der Partie eskalierte der Streit.

Borussia Dortmund – FC Bayern: Tuchel angefressen!

Er stand reichlich unter Druck und erlebte vor dem Duell Borussia Dortmund – FC Bayern einen heftigen Rückschlag: Thomas Tuchel. Nach dem Pokal-Debakel in Saarbrücken (1:2) brauchte es aus Sicht der Münchener eine deutliche Reaktion. Schon vor dem Anpfiff zeigte sich Tuchel aber ziemlich angefressen.

Grund dafür war Sky-Experte Lothar Matthäus. Von dem ehemaligen Bayern-Star gab es in den vergangenen Tagen immer wieder heftige Kritik in Richtung Tuchel. Kollege Didi Hamann tat es ihm gleich. Daher hatte Tuchel schon auf der PK in Richtung beider Experten geätzt: „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“

Bei Interview vor Spielbeginn zeigte sich der Bayern-Trainer sichtlich genervt. Bei den Fragen von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr antwortete Tuchel sehr gereizt und kurz an. Als ihn Wasserziehr fragte, was die Gründe dafür seien, antwortete Tuchel: „Ich möchte nicht stören, wenn die Experten da vorne reden.“ Diese Spitze ging eindeutig in Richtung Matthäus, der nur wenige Meter entfernt am Sky-Tisch saß.

Eskalation nach Abpfiff

Der Höhepunkt des Streits ereignete sich allerdings nach der Partie. Da traf Tuchel nämlich persönlich auf Matthäus, der wie gewohnt an der Seite von Sebastian Hellmann und Julia Simic die Partie für Sky analysierte.

Als Moderator Hellmann dem Coach trotz der Vorzeichen zum deutlichen Sieg gratulierte, reagierte dieser bereits mit beißender Ironie. „Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer, meinen Sie? Und trotz keiner Weiterentwicklung? Ja, (der Sieg; Anm. d. Red.) war sehr überraschend alles“, ätzte er.

Hellmann hakte zunächst nach, wollte wissen, wie es dazu gekommen sein. „Das weiß ich nicht, aber Lothar weiß es, Lothar weiß es bestimmt. Wenn es Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt“, lautete Tuchels Antwort.

Es folgten weitere Spitzen und ironische Kommentare des Bayern-Coaches, ehe der Streit eskalierte. Denn Tuchel beendet das Interview von sich aus. Er wolle gar nicht in irgendwelche Diskussionen einsteigen. „Ihr habt einen Job und dürft das benennen wie ihr möchtet. Es ist gar keiner sauer. Heute haben wir 4:0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß…“, so Tuchel – dann rauschte er sauer ab.