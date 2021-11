Jadon Sancho war einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer war als junger Spieler bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London.

Borussia Dortmund: Nächster Youngster im Auge – bedient sich der BVB in Spanien?

Borussia Dortmund ist stets auf der Suche nach neuen potenziellen Talenten. In der Vergangenheit hat der BVB gezeigt, dass er junge Rohdiamanten zu Weltstars schleifen kann.

Dieser Ruf lässt die Gerüchteküche regelmäßig explodieren. Immer wieder werden ambitionierte Talente mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die neue Spur führt nach Spanien.

Borussia Dortmund: Kommt ein Österreicher? – Die Sache hat einen Haken

Schlägt der BVB bald in Spanien konkreter Barcelona zu? Hier kickt der Österreicher Yusuf Demir. Beim FC Barcelona spielt das Juwel aktuell keine Rolle mehr. Wie Sport 1 berichtet, stand der 18-Jährige lediglich 30 Spielminuten in dieser Saison auf dem Rasen. Die letzten vier Spiele verbrachte der Flügel-Flitzer komplett auf der Bank.

Gewohntes Bild: Yusuf Demir sitzt auf der Bank. Foto: imago images/NurPhoto

Das ist Yusuf Demir:

Geboren: 02.06.2003 (18) in Wien

Position: Rechtsaußen

Nebenposition: Linksaußen und Offensives Mittelfeld

Bisherige Vereine: Rapid Wien, FC Barcelona

Sein Marktwert wird auf etwa 12 Millionen Euro geschätzt

Wie unter anderem die Kronenzeitung mit Verweis auf Diario Gol berichtet, soll der BVB großes Interesse an Yusuf Demir haben. Die Sache hat nur einen Haken: Demir ist an den FC Barcelona lediglich ausgeliehen. Die Leihe endet nächsten Sommer. Wie Sport 1 berichtet, ist in dem Deal eine Kaufoption über 10 Million Euro verankert. Fraglich, ob Barca diese ziehen möchte. Falls nicht, wäre der Weg frei für den BVB.

BVB: Guter Ruf hilft immens bei neuen Transfers

Mit Spielern wie Jadon Sancho und Ousmané Dembélé hat der BVB in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, was er aus jungen Spielern machen kann. Auch Jude Bellingham und Erling Haaland zahlen auf dieses Konto ein. Dadurch genießt Borussia Dortmund bei Talenten einen guten Ruf. Er steht für die Chance sich zu entwickeln und ein Weltstar zu werden. Das hilft den Borussen immer wieder den Zuschlag vor namhaften Konkurrenten zu bekommen. (fp)