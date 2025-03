Borussia Dortmund: Verband macht Juwel-Hammer offiziell – BVB-Wirbelwind kann es kaum glauben

Sein Name klingt wie ein portugiesisches Gedicht – und auf dem Platz verzaubert er jeden Zuschauer. Enzo de Pina Duarte dos Santos ist ganz frisch bei Borussia Dortmund. Doch schon jetzt sorgt das Juwel für mächtig Furore.

Erst Ende Januar zu Borussia Dortmund gewechselt, legte der Teenager in Schwarzgelb einen Knallstart hin. Nun folgt der nächste Hammer. Enzo Duarte, so darf man ihn nennen, macht den Moukoko und debütiert mit nur 16 Jahren für Luxemburgs A-Nationalmannschaft.

Borussia Dortmund: Juwel sorgt für Wirbel

Mit diesem Deal könnte der BVB einen Volltreffer gelandet haben. Den Transfer von Enzo Duarte vom FC Swift Hesperingen nach Dortmund dürften nur wenige Fans mitbekommen haben. Schnell zeigte sich aber: Der Luxemburger hat’s richtig drauf. Technisch unfassbar versiert, schlängelt er sich jetzt durch Deutschlands U17-Nachwuchsliga. Auf Anhieb war er Stammspieler, schoss in seinen ersten beiden Spielen gleich ein wichtiges Tor.

In seiner Heimat hat man ihn durch den Wechsel aber nicht vergessen. Neunmal durfte er bereits für Nachwuchsteams der luxemburgischen Nationalmannschaft ran. Nun folgte der Hammer: A-Nationaltrainer Luc Holtz hat Duarte nominiert.

BVB-Juwel Enzo Duarte wird A-Nationalspieler

Gerade erst 16 Jahre alt geworden, spielt der Zauberfuß jetzt schon bei den ganz Großen mit, steht im Kader für die Länderspiele gegen Schweden (22. März) und Schweiz (25. März). Kommt es gegen Schweden sogar zum Debüt, wäre er der zweitjüngste luxemburgische Nationalspieler der Geschichte. Den Rekord von Vincent Thill würde er um exakt einen Tag verpassen. Dennoch wandelt der Frühstarter auf Moukoko-Spuren, so früh wie er bereits bei den Herren durchstartet.

So oder so darf man sich bei Borussia Dortmund schon die Hände reiben. Enzo de Pina Duarte dos Santos scheint ein echtes Mega-Juwel zu sein. An ihm dürfte man, entwickelt er sich so weiter, in Zukunft noch eine Menge Spaß haben.