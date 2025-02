Borussia Dortmund: Juwel-Hammer! BVB macht Coup offiziell

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund! Der BVB hat es geschafft, ein Talent langfristig an den Verein zu binden. Almugera Kabar hat sein Arbeitspapier verlängern. Das gab der Klub am Donnerstag (20. Februar) offiziell bekannt.

Für Borussia Dortmund ist das ein wichtiger Erfolg, denn der junge Linksverteidiger wurde zuletzt intensiv von anderen Klubs umworben. Der U17-Weltmeister hat sich aber für einen Verbleib in Dortmund entschieden.

Borussia Dortmund: Kabar vor Vertragsverlängerung

Im Sommer beorderte Borussia Dortmund Almugera Kabar in den Profi-Kader. Am 8. Spieltag feierte er gegen den FC Augsburg schließlich auch sein Bundesliga-Debüt, kam in Anschluss noch drei Mal zum Einsatz. Kabar steht regelmäßig im Profi-Kader, hilft aber auch immer wieder mal in der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund aus.

+++ BVB-Talent vor Abflug – er spricht schon mit einem anderen Klub +++

Schon seit dem WM-Titel mit der U17 von Deutschland steht Kabar im Fokus zahlreicher europäischer Teams. Ziemlich konkret soll das Interesse von AC Mailand gewesen sein. Die Italiener buhlen schon länger an dem 18-Jährigen, hätten ihn im Sommer wohl gerne auch verpflichtet. Dazu wird es allerdings nicht kommen. Der BVB hat den Vertrag mit Kabar bis 2028 verlängert.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: „Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Almugera weiterhin gemeinsam gehen können. Er ist ein Junge aus der Region, der großes Potenzial besitzt und dem NLZ in der Vergangenheit schon seinen Stempel aufgedrückt hat. Er bringt körperlich, fußballerisch und charakterlich ganz viel mit und wir werden zusammen daran arbeiten, seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben.“

Das könnte dich auch interessieren:

„Möchte gemeinsam mit diesem großen Verein erfolgreich sein“

Almugera Kabar sagt: „Ich freue mich, ein Teil von Borussia Dortmund zu sein und hier meine nächsten Schritte zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln, meine Fähigkeiten verbessern und gemeinsam mit diesem großen Verein erfolgreich sein.“

Kabars Vertrag bei Borussia Dortmund wäre 2026 ausgelaufen. Hätte er seinen Kontrakt nicht verlängert, wäre es wohl auf einen Wechsel hinausgelaufen. Nun konnte der BVB sein Talent aber vom Bleiben überzeugen.