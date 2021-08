Ex-BVB-Skandalnudel wagt nächsten Anlauf – wie lange hält er es bei DIESEM Verein aus?

Beim BVB hatte er einst mehr negative als positive Schlagzeilen geschrieben, nun wagt der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund den nächsten Anlauf bei einem neuen Verein.

2016 war der damals 18-Jährige für knapp 10 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Die ganze Fußballwelt blickte neidisch zu Borussia Dortmund. Schließlich galt der Offensivspieler damals als eines der größten Talente im Weltfußball.

Einst beim BVB, nun auf Irrfahrt durch Europa

Bei Borussia Dortmund konnte er sich jedoch nie wirklich durchsetzen. Statt guter Leistungen auf dem Platz zeigte der türkische Nationalspieler eher Star-Allüren neben dem Feld.

Nur ein Jahr später wechselte er für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo. Auch dort fiel er mehrmals negativ auf und versuchte sein Glück auf Leihbasis bei zwei weiteren Clubs: Galatasaray Istanbul und Olympiakos Piräus. Auch dort konnte er nicht nachhaltig überzeugen.

Spätestens jetzt werden die meisten Fans des BVB wohl wissen, um wen es geht: Emre Mor. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund hat nun den nächsten neuen Club gefunden – erneut auf Leihbasis.

----------------------

----------------------

Ex-BVB-Star Mor wagt nächsten Anlauf

In dieser Saison versucht der 24-Jährige sein Glück bei Fatij Karagümrük. Mors Arbeitgeber Celta Vigo wollte den Angreifer in diesem Sommer unbedingt verkaufen. Schließlich läuft der Vertrag des 15-fachen türkischen Nationalspielers im kommenden Jahr aus. In diesem Sommer hatte Vigo letztmals die Chance, eine Ablöse für Mor zu kassieren.

Drei Spieler, die beim BVB nicht nur positive Schlagzeilen schrieben: Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé und Emre Mor. Foto: imago/Horstmüller

Doch seine Skandalakte hat sich offensichtlich längst in Europa rumgesprochen. Es scheint, als wolle bei dem ehemaligen Profi von Borussia Dortmund niemand das Risiko eines Kaufs mit hoher Ablöse eingehen.

Und so endet Mors Zeit bei Celta Vigo mit einer Leihe zum türkischen Erstligisten, bei dem mit Medhi Benatia (FC Bayern), Tunay Torun (Hamburger SV, Hertha BSC, VfB Stuttgart) oder Levent Mercan (FC Schalke 04) drei alte Bekannte aus der Bundesliga unter Vertrag stehen. (dhe)