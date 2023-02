Borussia Dortmund: Siebter Sieg in Folge! Doch Can schlägt nach Chelsea-Sieg Alarm

Borussia Dortmund gelingt mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Chelsea der siebte Sieg im siebten Spiel seit Jahresanfang. Die Ausgangposition für das Rückspiel in London könnte schlechter sein, die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals ist greifbar.

Dass Borussia Dortmund in allen drei Wettbewerben überzeugt, war am Ende des vergangenen Jahres auch noch nicht wirklich abzusehen. Trotz des hervorragenden Laufes und der guten Leistungen, spricht Borussen-Star Emre Can nun Klartext und warnt vor Fehleinschätzungen der Spiele durch gute Ergebnisse.

Borussia Dortmund: Gute Ausgangsposition dank glücklichem Sieg

Der BVB reitet weiterhin auf der Erfolgswelle. Im Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea feierte Schwarz-Gelb den siebten Sieg in Folge. Mit dem 1:0-Sieg verschaffte sich der BVB eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Dies findet in drei Wochen an der Stamford Bridge in London statt. Dort wird sich entscheiden, ob Borussia Dortmund weiterhin auf allen Hochzeiten tanzen darf.

Für BVB-Mittelfeldspieler Emre Can war das Spiel gegen Chelsea allerdings nicht so gut, wie es auf den ersten Blick scheint. Der 29-Jährige kritisierte sich und sein Team für die Leistung und warnte davor, sich nicht von Ergebnissen blenden zu lassen. „Es war ein ganz schwieriges Spiel und am Ende ein glücklicher Sieg. Wir nehmen ihn mit. Es war nicht die beste Performance, aber wir haben als Mannschaft gekämpft“, erklärte Can nach dem Spiel. „Da war nicht alles gut. Wir müssen im Rückspiel einiges besser machen und werden das auch“, ergänzte er.

Für Emre Can läuft das neue Jahr bestens. Hatte er in der Hinrunde noch starke Formschwankungen und immer wieder kleinere Verletzungsprobleme, scheint der defensive Mittelfeldspieler nun topfit zu sein. „Ich habe mir für das neue Jahr viel vorgenommen. Es war im ersten Halbjahr nicht immer einfach für mich und ich habe mich ein bisschen runterziehen lassen“, so Can.

Emre Can: „Wir sind füreinander da“

Trotz der durchwachsenen Leistung gegen den FC Chelsea unterstreicht Can: Für ihn sei es kein Glück, dass es aktuell so gut läuft. „Das kommt von harter Arbeit. Wir reden extrem viel und sind füreinander da. Am Ende zahlt sich das immer aus“, ergänzte der BVB-Star. Es waren Kleinigkeiten, die dem FC Chelsea so viele Offensiv-Aktionen ermöglichten. Laut Can hätte man früher Fouls ziehen und die Angriffe der Briten schneller unterbinden müssen. „Trotzdem hatten wir gerade in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen“, fügte Can hinzu.

Der BVB bleibt trotz einer durchwachsenen Leistung klar in den Köpfen und realistisch. Dies war in den vergangenen Jahren auch schon mal anders. Für alle BVB-Fans bleibt nur zu hoffen, dass sie dies beibehalten und demütig ihre Leistungen zeigen. Dann dürfte für Schwarz-Gelb sowohl im Rückspiel als auch im weiteren Verlauf der Saison einiges drin sein.