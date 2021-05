Borussia Dortmund: Fans feiern Terzic – wegen dieses spektakulär unspektakulären Auftritts

Dortmund. Vom Fan zum Trainer von Borussia Dortmund: Edin Terzic wirkt stets bodenständig und ehrlich. Dass das keine Fassade ist, beweist ein Video, das derzeit in den sozialen Netzwerke kursiert.

Es zeigt, wie die Stars von Borussia Dortmund in ihren Luxus-Karossen zum Training rauschen. Marco Reus, Erling Haaland, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt… ein Mercedes AMG und Audi-Sportwagen jagt den nächsten. Doch dann kommt Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Fahhrad-Video von Terzic begeistert Fans

Der 38-Jährige kommt nicht im Mercedes AMG. Auch nicht im Audi R8. Schon gar nicht im Ferrari oder Lamborghini.

Edin Terzic kommt angeradelt. Vorbildlich mit Helm, dazu einen Rucksack mit seinen wichtigsten Sportklamotten.

Edin Terzic radelt zum Stadion

Er geht aus dem Sattel, um nochmal etwas Tempo aufzunehmen. Will er Brandt in seinem Sport-Flitzer einholen?

Die Fans von Borussia Dortmund schätzen Edin Terzic für seine authentische Art. Foto: imago images/regios24

Zumindest repräsentiert Edin Terzic hier einmal mehr das, was so vielen Fans von Borussia Dortmund derzeit in ihrem Herzensklub so fehlt. Bodenständigkeit und Natürlichkeit statt Schicki-Micki und eingeflogenem Star-Friseur.

Die Fans feiern das Video. Einige Reaktionen:

Er rettet den BVB UND die Erde

So ein guter Typ!

Wir lieben diese bescheidene Ikone

Das lässt mich Terzic noch mehr lieben

Ich fragte mich: Wer ist hier noch demütig? Dann sah ich Terzic

Umso schöner für die BVB-Fans zu wissen, dass dieser Trainer und Fan ihrem Verein nicht verloren geht. Zur nächsten Saison übernimmt Marco Rose – doch Terzic bleibt seinem Verein treu und tritt als Co-Trainer zurück in die zweite Reihe. Hier mehr dazu >>

Ab Sommer Kollegen: Edin Terzic und Marco Rose. Foto: imago images/Team 2

Bis zum Sommer hat aber noch Edin Terzic die Zügel in der Hand.

Borussia Dortmund plant Zukunft

