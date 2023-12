Borussia Dortmund: Kein Ryerson, kein Bensebaini – Terzic kündigt Maßnahmen an

Wenn das Winter-Transferfenster in einigen Wochen öffnet, dann wird Borussia Dortmund eine hohe Priorität auf die wohl größte Baustelle im Kader legen: die Linksverteidigung. Dort soll unbedingt Verstärkung her.

Das weiß auch Edin Terzic. Der Trainer von Borussia Dortmund kündigt an, in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Aber der BVB-Coach macht auch einigen Talenten Hoffnungen, im Profiteam eine Chance zu bekommen.

Borussia Dortmund: Kein Ryerson, kein Bensebaini

Wenn Borussia Dortmund in 2024 die ersten Spiele der Bundesliga-Rückrunde absolvieren wird, dann werden Julian Ryerson und Ramy Bensebaini nicht mitwirken können. Der Norweger hat sich bei der 0:2-Niederlage im Pokal beim VfB Stuttgart eine Innenbandverletzung zugezogen und wird einige Wochen ausfallen. Wann genau er zurückkommen wird, ist noch unklar.

Bensebaini wird dem BVB aufgrund des Afrika-Cups nicht zur Verfügung stehen. Der Wettbewerb startet am 13. Januar 2024 und endet mit dem Finale am 11. Februar. Somit hätte Edin Terzic auf der linken Außenbahn keinen etatmäßigen Verteidiger, den er einsetzen kann.

„Julian (Ryerson, Anm. d. Red.) geht es den Umständen entsprechend. Er würde lieber mit uns auf dem Trainingsplatz spielen. Er verbringt gerade ein paar Tage in der Heimat mit seiner Familie. Er wird Anfang der Woche zurück in Dortmund erwartet. Es fällt uns schwer, eine Anzahl von Wochen vorzugeben. Julian wird aber früher zurückkommen, egal was der Arzt sagt“, sagt Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (16. Dezember, 15.30 Uhr) über den Norweger.

Neuzugang oder doch ein BVB-Talent?

Weiter erklärt der BVB-Coach: „Die Linksverteidigerposition war ein Thema, das wir schon in der Sommerpause angesprochen haben, da wir wissen, dass uns Ramy während des Afrika-Cups nicht zur Verfügung stehen wird. Wir haben da ein paar Gedankenspiele intern, machen uns aber auch Gedanken, jemanden extern dazuzuholen. Wir haben aber ein paar Jungs wie Hendry Blank oder Guille Bueno. Auch sie werden die Chance bekommen, sich zu zeigen.“ Beide Youngster trainieren schon mit den Profis von Borussia Dortmund und standen für einige Pflichtspiele auch schon im Kader, kamen aber nicht zum Einsatz.

Terzic hat also noch einmal deutlich betont, dass im Winter ein Neuzugang für die Linksverteidigung kommen muss. Nun liegt es an Sportdirektor Sebastian Kehl, diese große Baustelle endlich zu schließen, die es seit dem Abgang von Raphael Guerreiro im vergangenen Sommer gibt.

