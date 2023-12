Borussia Dortmund: Nach Investoren-Deal der DFL – Fans kündigen heftige Reaktion an

Das dürfte ein heißes Wochenende in den deutschen Fußballstadien werden! Nachdem die DFL gemeinsam mit den 36 Profiklubs eine Entscheidung pro Investor in der Bundesliga getroffen haben, werden die Fan-Szenen der Vereine, unter anderem von Borussia Dortmund, mit einer besonderer Maßnahme darauf reagieren.

Die Fan-Szenen der Fußballklubs stellen sich seit Monaten aktiv gegen einen Investoreneinstieg der DFL. Dennoch ist der Antrag der Deutschen-Fußball-Liga durchgegangen – nun wollen die Ultras von Borussia Dortmund gemeinsam mit vielen anderen Fan-Szenen ein klares Zeichen setzen.

Borussia Dortmund: 12-Minuten-Schweigen gegen Investoren-Deal

„In der Farbe getrennt, doch in der Sache vereint“ – so dürfte das Motto des kommenden Wochenendes werden. Am Montag (11. Dezember) haben die Bundesliga-Klubs grünes Licht für einen Investoren-Einstieg gegebene – und das, obwohl nahezu alle Fan-Szenen sich gegen diese Entscheidung gestellt hatten.

Das wollen die Fans nicht einfach so hinnehmen. Trotz des gefallenen Votums werden sie weiter protestieren. Dafür haben sich viele Fan-Szenen zusammengeschlossen und auf eine bestimmte Maßnahme festgelegt. „Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen. Um zu verdeutlichen, dass der vielbeschworene 12. Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse des DFL-Deals mit dubiosen Investoren herzuhalten, werden wir zwölf Minuten schweigen“, heißt es im Statement von der Fan-Szenen.

Dieser Protest soll sich durch jedes Stadion, durch jeden Verein erstrecken – gemeinsam wollen die Fans gegen diese Entscheidung protestieren, um die Solidarität untereinander zu unterstreichen und sich gegen den Investoren-Deal zu stellen. „Der angebliche Dialog auf Augenhöhe mit der Basis war schon lange eine leere Worthülse – nun müssen wir uns anderweitig Gehör verschaffen! Und um gehört zu werden, wird man von uns nichts hören. Zumindest die ersten zwölf Minuten der Spiele am kommenden Wochenende nicht“, schreiben die Fan-Szenen weiter.

„Elementaren Angriff auf den Fußball“

Ob erste Liga oder zweite Liga, ob Norden, ob Süden, ob Westen, ob Osten, ob BVB oder S04, ob Köln oder Gladbach – alle Fanszenen werden am kommenden Wochenende an einen Strang ziehen. Zumindest für die ersten zwölf Minuten der jeweiligen Partie. Denn der Investoren-Einstieg sei ein „elementarer Angriff auf den basisorientierten Volkssport Fußball hierzulande“, wie die Fan-Szenen schreiben.

„Die Funktionäre mögen Medienrechte verscherbeln können, doch gleichwohl können wir unsere eingebrachten Anteile am Produkt Bundesliga selbst beeinflussen. Unsere Ressourcen im Kampf gegen die Profitgier und Willkür der DFL werden wir kollektiv bündeln. Noch könnten die Geschäftsführer der Liga das verhängnisvolle Investmentprojekt stoppen. Wir werden diesen Weg genauestens im Visier behalten“, heißt es abschließend in dem Statement.