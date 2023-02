Borussia Dortmund: Terzic nach Gespräch mit BVB-Star ehrlich – „Natürlich lässt ihn das auch nicht kalt“

Kürzlich wurde bekannt, dass Mahmoud Dahoud in der kommenden Saison kein Teil des Kaders von Borussia Dortmund mehr sein wird. Nachdem sich schon Sebastian Kehl und der Spieler selbst zum Ende der gemeinsamen Zeit geäußert haben, hat nun auch Edin Terzic über das Dahoud-Aus gesprochen.

Dabei wurde klar, wie groß die Wertschätzung des Trainers von Borussia Dortmund für seinen Mittelfeldspieler ist.

Borussia Dortmund: Terzic mit Lobeshymne auf Dahoud

Auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim hat sich Edin Terzic zu Mahmoud Dahoud geäußert, dessen auslaufender Vertrag am Saisonende nicht verlängert werden wird. „Mo (Mahmoud Dahoud, Anm. d. Red.) ist ein fantastsicher Mensch, ein herausragender Fußballer mit ganz tollen Fähigkeiten. Meine Wertschätzung und meinen Respekt für ihn kennt ihr“, beginnt der 40-Jährige seine Lobeshymne auf den Mittelfeldspieler.

Auch wenn er aktuell nicht so viel Beachtung wie ein Julian Brandt oder Emre Can finden würde, wäre es Dahoud gewesen, der vor zwei Jahren „noch mal komplett explodiert ist und in der Rückrunde richtig gute Leistungen gezeigt hat“.

Borussia Dortmund: Terzic spricht über Dahoud-Aus

Im Anschluss kam der Übungsleiter dann auf die wenige Spielzeit in den letzten Partien und das endgültige Aus für Dahoud bei den Schwarzgelben am Saisonende zu sprechen. „Mo stand am Anfang der Saison nicht nur in jedem Testspiel, sondern auch in jedem Pflichtspiel von Beginn an auf dem Platz. Dann hat er sich leider sehr schwer verletzt und ist sehr lange ausgefallen“, blickt der BVB-Coach zurück.

„Wir haben natürlich gehofft, dass er im Januar sofort einsatzfähig ist, da hatte er aber noch ein bisschen Rückstand und in den Zweikämpfen noch nicht die Sicherheit gespürt. Dann ging es los, dass wir die Siegesserie starten konnten und es die Jungs auf seiner Position richtig gut gemacht haben. In der Phase war für Mo sehr viel Geduld gefragt. Er hat sich dann in jeder Trainingswoche näher rangekämpft und dann gab es in der letzten Woche das Gespräch. Natürlich lässt so ein Gespräch einen Spieler auch nicht kalt, das ist einfach auch menschlich“, ergänzt Terzic anschließend. Dennoch wäre laut dem Trainer erkennbar, wie viel Gas er in den Trainingseinheiten gibt, sodass weitere Einsätze für Dahoud in schwarz und gelb nicht ausgeschlossen sind.

Borussia Dortmund: Terzic stellt Dahoud Einsätze in Aussicht

Am Ende versicherte der 40-Jährige dann, dass die endende Zeit des Mittelfeldspielers bei den Borussen kein Grund für ihn sei, Dahoud nun nicht mehr zu berücksichtigen. „Wir nehmen null-Komma-null Rücksicht auf eine Vertragssituation, wie teuer ein Spieler war oder wie viel jemand hier verdient, sondern einfach nur darauf, was ein Spieler bereit ist, der Mannschaft zu geben und was er gerade leistet. Genauso werden wir das jetzt auch angehen“, verspricht der BVB-Trainer.

„Ich bin mir sicher, dass Mo Dahoud in dieser Saison noch ein richtig wichtiger Faktor für uns sein wird und dann richtig gute Leistungen für den Rest der Saison hier bei und zeigen wird“, fügte er dann bei. Die nächste Möglichkeit für den 27-Jährigen bietet sich bereits am kommenden Samstag (25. Februar), wenn der BVB zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim fährt.