Borussia Dortmund: Spieler drängt in die Bundesliga – schlägt der BVB zu?

Mahmoud Dahoud hat keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. So viel ist bekannt. Nachdem allerdings klar ist, dass die Schwarzgelben im Sommer mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler verlieren, brauchen die Dortmunder einen Ersatz.

Dieser könnte ein Spieler sein, der im zweiten Anlauf in die Bundesliga und somit zu Borussia Dortmund wechseln würde. Die Rede ist von Hugo Vetlesen.

Borussia Dortmund: Dahoud-Ersatz aus Norwegen?

Nach dem Abschied von Mahmoud Dahoud benötigt der BVB einen Ersatz für sein zentrales Mittelfeld. Dieser könnte vom norwegischen Erstligisten FK Bodö/Glimt kommen und hört auf den Namen Hugo Vetlesen. Laut „Sky“ sollen die Dortmunder zu dem Kreis der Klubs gehören, die am 22-Jährigen interessiert sind.

Hat der BVB schon einen Nachfolger für Mahmoud Dahoud auf dem Radar? Die Borussen sollen wohl einen neuen Mittelfeldspieler beobachten Foto: IMAGO

Im Winter wurde bereits der VfB Stuttgart mit dem Norweger in Verbindung gebracht, nun sollen auch noch der BVB, Hertha BSC und Union Berlin sowie der VfL Bochum an einem Transfer im Sommer interessiert sein. Während er im Januar für rund zwei Millionen Euro hätte wechseln können, dürfte die Ablöse aufgrund seiner erst kürzlichen Vertragsverlängerung bis 2025 angestiegen sein. Weil sein Marktwert laut „Transfermarkt“ allerdings bei etwa 4,5 Millionen Euro liegt, dürften die Ablöseforderungen in einem für die Borussen stemmbaren Bereich liegen.

Borussia Dortmund: Vetlesen wäre der ideale Dahoud-Nachfolger

Vetlesen könnte der ideale Ersatzmann für Mahmoud Dahoud beim BVB sein. Der Norweger wäre halbwegs günstig zu haben und verfügt über ein großes Potenzial. Wegen seines jungen Alters ist er zusätzlich noch entwicklungsfähig und hätte mit Julian Ryerson schon einen Landsmann beim BVB. Laut dem Portal „fbref“ lassen sich die Statistiken sowie seine Spielweise am ehesten mit Spielern wie Martin Odegaard, Harvey Elliot, Kevin De Bruyne und Pedri vergleichen. Legt Vetlesen eine ähnliche Karriere wie die genannten Spieler hin, würde sich ein Transfer zum BVB als ein echter Glücksgriff für die Schwarzgelben herausstellen.

Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 106 Einsätze für den norwegischen Erstligisten. In diesen erzielte er 28 Tore und bereitete weitere 28 Treffer vor. Weil er auch schon in der Qualifikation zur Champions League sowie in der Europa League zum Einsatz kam, verfügt Vetlesen bereits über Erfahrung auf internationaler Bühne. Im vergangenen November debütierte er des Weiteren für die norwegische Nationalmannschaft.