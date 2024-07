Borussia Dortmund: Mega-Wechsel droht zu platzen – BVB schaut ganz genau hin

Die Transferperiode verlief für Borussia Dortmund bislang verhältnismäßig ruhig. Lediglich Waldemar Anton und Serhou Guirassy konnten als Neuzugänge präsentiert werden, die für den BVB wohl eine Soforthilfe darstellen.

Aber auch auf der Abgangsseite ist bei Borussia Dortmund noch nicht viel passiert. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn ein Mega-Wechsel in Spanien droht nun zu platzen – für den BVB dürfte es interessant werden!

Borussia Dortmund: Füllkrug zu Atletico Madrid wird wahrscheinlicher

Wie der Journalist Patrick Berger berichtet, soll der Wechsel von Artem Dovbyk zu Atletico Madrid immer unwahrscheinlicher werden. Der Stürmer soll einem Wechsel in die spanische Hauptstadt nach wie vor nicht zugestimmt haben. Nun soll sich vor allem die AS Rom in den Dovbyk-Poker eingeschaltet haben. Borussia Dortmund dürfte diese Entwicklungen sicherlich mit Spannung verfolgen.

Denn zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass Atletico Madrid großes Interesse an Niclas Füllkrug zeigen soll (DERWESTEN berichtete). Der BVB-Stürmer besitzt ein ähnliches Spielerprofil wie Artem Doybyk und könnte somit als erste Alternative zum ukrainischen Stürmer gelten, sollte dessen Wechsel nach Madrid platzen.

BVB winken Millioneneinnahmen bei Füllkrug-Verkauf

Für Borussia Dortmund würde ein Verkauf von Niclas Füllkrug ein wahrer Geldregen bedeuten. Wie die „Bild“ zuletzt berichtete, würde Atletico bis zu 30 Millionen Euro für Füllkrug auf den Tisch legen. Damit wäre der BVB-Stürmer für die Rojiblancos kostengünstiger als Artem Dovbyk, mit dessen Verein aus Girona man sich bereits auf eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro geeinigt haben soll.

Sollten die Verhandlungen zwischen Atletico und Dovbyk also scheitern, könnte Füllkrug die erste Alternative sein. So oder so: Der Stürmer von Borussia Dortmund scheint in Madrid nur eine Notlösung zu sein.