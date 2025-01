Borussia Dortmund gewinnt endlich wieder: Dann haut Ricken nach dem Spiel einen Hammer raus

Großes Aufatmen bei Borussia Dortmund! Dieser Sieg in der Champions League gegen Schachtar Donezk tut einfach nur gut. Vier Spiele hintereinander verlor der BVB, am vergangenen Wochenende war man drei Punkten sehr nah dran, trennte sich gegen Bremen aber nur mit einem 2:2-Unentschieden.

Dafür aber war es in der Königsklasse endlich so weit. Borussia Dortmund ging als Sieger vom Platz. Der Erfolg wurde aber schnell zur Nebensache. Sportchef Lars Ricken haute nach dem Spiel eine Hammer-Meldung raus.

Borussia Dortmund: Kovac wird neuer Trainer!

Es hat etwas gedauert, aber jetzt darf Borussia Dortmund auch im neuen Jahr endlich über einen Sieg jubeln. Mit dem 3:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk wurde die Krise vorübergehend beendet, allerdings gibt es eine bittere Nachricht: Es geht für den BVB nun in die Playoffs. Das direkte Weiterkommen ist nicht gelungen.

Allerdings gab es ein anderes Thema bei den Schwarzgelben, das für viel Aufregung sorgte. Mitten im Spiel vermehrten sich nämlich die Gerüchte über einen Trainer-Hammer. Die Dortmunder sollen ihren neuen Coach gefunden haben.

Niko Kovac hat sich mit den BVB-Bossen über eine Zusammenarbeit geeinigt, das hat Sportchef Lars Ricken offiziell bei DAZN nach dem Spiel verkündet. Der vereinslose Coach galt seit dem Aus von Nuri Sahin als Favorit auf die Aufgabe beim Bundesligisten. Nun wird er es auch.

Tullberg gegen Heidenheim noch auf der Bank

Während in den vergangenen Tagen darüber spekuliert wurde, dass Kovac nur bis zum Saisonende übernehmen soll, heißt es, dass er bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschreiben soll. Das war für Kovac besonders wichtig, da er nicht nur für einige Monate Gewissheit über seine Zukunft haben wollte.

Wie schon gegen Bremen und Donezk wird aber weiterhin Interimstrainer Mike Tullberg auf der Trainerbank sitzen. Der Däne wird dann direkt wieder zu der U19 der Dortmunder zurückkehren. Gegen Heidenheim am Wochenende wird Tullberg dann voraussichtlich ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen. Am Sonntag wird dann Kovac übernehmen.