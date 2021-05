Borussia Dortmund wendet sich mit deutlichen Worten an seine Fans – „Oberste Priorität“

Dortmund. Noch vor wenigen Wochen herrschte bei Borussia Dortmund Frust. Nun sind die Fans wieder Feuer und Flamme. So sehr, dass der BVB sich vorsorglich mit einer wichtigen Bitte an sie wendet.

Der Champions-League-Platz ist zurückerobert – und jetzt winkt auch noch ein Titel. Doch Borussia Dortmund tritt bei seinen Fans auf die Euphoriebremse. Denn die Reise nach Berlin soll die Mannschaft in diesem Jahr tunlichst allein antreten.

Borussia Dortmund mahnt seine Fans: „Bitte bleibt zu Hause!“

Mit oder ohne Final-Ticket: Die reisefreudigen Anhänger waren ihrem Team bei den sechs Pokalendspiel-Teilnahmen der letzten 15 Jahre immer zu tausenden in die Hauptstadt gefolgt. Sie stürmten Berlin, besiedelten den Breitscheidplatz und feierten eine rauschende Party – mit oder ohne Happy End.

Zu Zehntausenden bevölkerten die Fans von Borussia Dortmund zum Pokalfinale den Breitscheidplatz in Berlin. Doch dieses Jahr ist das nicht drin. Foto: dpa

Das Olympiastadion wird durch die noch immer nicht besiegte Pandemie leer bleiben. So soll es auch an Breitscheidplatz sein. Der BVB ermahnt seine Fans: Fahrt nicht nach Berlin und trefft euch für das Endspiel auch in Dortmund nicht in großen Gruppen.

„Gesundheit hat auch beim Pokalfinale oberste Priorität“

„So sehr wir uns in den vergangenen Jahren immer über Eure große Unterstützung in Berlin gefreut haben, so sehr bedauern wir, dass wir in diesem Jahr beim Pokalfinale auf Euch verzichten müssen“, heißt es in einer ausführlichen Meldung auf der BVB-Homepage. „Die Gesundheit und Sicherheit der Spieler und der Fans hat auch beim Pokalfinale oberste Priorität.“

Borussia Dortmund stellt klar: „In Berlin wird es keine Möglichkeit geben, das Spiel zu schauen. Die Gastronomie vor Ort wird geschlossen sein. Auch wird es keine Möglichkeit geben, in Hotels zu übernachten.“ Darüber hinaus sieht es so aus, als würde auch die derzeit herrschende nächtliche Ausgangssperre am Finaltag (Donnerstag) weiterhin bestehen.

Auch eine Feier mit den Fans wird es nicht geben – geschweige denn einen der berüchtigten Autokorsos am Borsigplatz. Stattdessen wird die Mannschaft am Tag nach dem DFB-Pokalfinale direkt nach Frankfurt fliegen, um sich auf das sonntägliche Auswärtsspiel bei Mainz 05 vorzubereiten.

Kein Breitscheidplatz, kein Public Viewing, kein Korso beim Sieg – die Pandemie erzwingt ein stilles Pokalfinale. Foto: imago/Norbert Schmidt

„Mit der Reise nach Berlin beginnt die von der DFL angeordnete Quarantäne, sodass es keine Möglichkeit geben wird, mit den Spielern in Kontakt zu treten, Autogramme zu bekommen oder Selfies zu machen. Das gilt für alle Aufenthaltsorte der Mannschaft wie Stadion, Hotel, Flughafen und Trainingsplatz“, stellt der Pokalfinalist klar.