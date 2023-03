Borussia Dortmund: Jetzt ist es klar! Böse Vorahnung bestätigt

Wenn am Samstagabend (11. März) der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander treffen, kommt es erneut zum Fußball-Highlight des Jahres im Ruhrgebiet. Zum 100. Mal treffen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb in der Bundesliga aufeinander. Angesichts der jüngsten Form der beiden Team verspricht dieses Spiel durchaus, ein Spektakel zu werden.

Dabei wird Borussia Dortmund jedoch weitere Ausfälle beklagen müssen. Der Tabellenzweite muss auf Schalke sowohl auf Kapitän Marco Reus und Stammkeeper Gregor Kobel verzichten.

Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit um Leistungsträger

Sowohl Marco Reus als auch Gregor Kobel werden das Prestige-Duell auf Schalke verpassen. Laut Sky werden beide nicht mehr rechtzeitig fit. Während Kobel schon seit letzter Woche mit Muskelproblemen zu kämpfen hat, hat Marco Reus ein Infekt erwischt. Lange Zeit hatte man auf Seiten des BVB gehofft, beide pünktlich zum Derby fit zu bekommen. Nun also die bittere Gewissheit, dass dies nicht geklappt hat. Für den BVB ist es ein herber Schlag mit Blick auf das wichtige Spiel gegen S04.

Kobel und Reus waren am Freitagabend (10. März) schon nicht mit ins Teamhotel gefahren. Seitdem konnte von einem Ausfall der beiden BVB-Stars ausgegangen werden. Man hoffte dennoch, dass die beiden noch irgendwie rechtzeitig fit werden – vergeblich. Jetzt ist es klar: Der BVB geht ohne ihren Kapitän und ohne ihre etatmäßige Nummer Eins in das brisante Revierderby.

Neben Julian Brandt fallen also zwei weitere Leistungsträger aus. Brandt verletzte sich bereits in der fünften Minute im Champions League Achtelfinal-Rückspiel und fällt infolgedessen mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Nun trifft es also auch Reus und Kobel. Mit Adeyemi ist das Verletzungs-Quartett, was dem BVB besonders weh tut, komplett. Auch der junge Angreifer fehlte seit einigen Wochen mit muskulären Problemen.

Derbysieg nach CL-Aus?

Für Borussia Dortmund war der Start in das neue Jahr herausragend: zehn Pflichtspiele, zehn Siege. Erst im elften Spiel setzte es die erste Pleite des Jahres. Diese war dafür umso bitterer: Der BVB verlor, nach einem 1:0 aus dem Hinspiel, das Champions League Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 0:2 und schied damit aus der Königsklasse aus. Für besonders große Furore sorgte eine strittige Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters, die im Endeffekt den Unterschied machte.

Dennoch möchte der BVB diesen Nackenschlag schnell abschütteln und im Derby in die Erfolgsspur zurückfinden. Borussen-Sportdirektor Sebastian Kehl betonte nach dem CL-Aus, dass dieses Derby „genau zum richtigen Zeitpunkt“ kommen würde. „So ein Spiel schärft wieder alle Sinne“, so Kehl.

Für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic geht es also darum, nach einer schwachen Leistung unter der Woche, wieder an die Leistungen zuvor anzuknüpfen. Mit einem Derbysieg könnte das Ausscheiden in der Champions League zumindest etwas vergessen werden. Die Mission Derbysieg werden die Borussen allerdings ohne Marco Reus und Gregor Kobel antreten müssen.