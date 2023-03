Borussia Dortmund: Übler Vorfall beim Derby – jetzt ermittelt die Polizei

Borussia Dortmund ist weit über die Grenzen Deutschlands für seine große Fangemeinde und dem starken Support seiner Anhänger bekannt. Jedes Wochenende pilgern zehntausende Menschen in den Signal Iduna Park. Auch auswärts folgen dem Ruhrgebietsklub immer wieder viele Anhänger.

Doch so groß die Fangemeinde auch ist, so groß sind auch die Probleme mit den Fans. Immer wieder kommt es zu hässlichen Szenen, immer wieder sorgen die Fans von Borussia Dortmund für Skandale. Dies betrifft vor allem die Hooligan-Szene des BVB. Diese sorgte, auch auf Schalke, erneut für eine große Antisemitismus-Debatte. Nun ermittelt sogar die Polizei.

Borussia Dortmund: Nazi-Rufe aus BVB-Block?

Wie bereits Anfang der Woche bekannt wurde, soll es im Rahmen des 100. Bundesligaderbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund zu einem Antisemitismus-Skandal gekommen sein. Die „Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus NRW“ teilte mit, dass einige BVB-Hooligans Nazi-Parolen und antisemitische Sprechchöre skandiert haben sollen.

Die Organisation erklärte des Weiteren: „Diese trugen einheitliche Pullover, auf denen das Hooligan-Symbol sowie in altdeutscher Schrift die Worte ,Fight together‘ abgedruckt waren. Bereits vor Anpfiff hatten einzelne Personen der Gruppe in klar abwertender Art und Weise die gegnerische Mannschaft und Fans mit ,Ihr Juden‘-Rufen adressiert.“ – „Eine Person aus der Gruppe machte während des gesamten Spiels zusätzlich lautstark antiziganistische Kommentare. Nachdem die gegnerischen Fans ,Steht auf, wenn ihr Schalker seid‘ skandierten, antworteten einige Mitglieder der Hooligan-Gruppe, indem sie ,Steht auf, wenn ihr Juden seid‘ riefen“, hieß es weiter.

+++ Borussia Dortmund atmet auf: Diese Nachricht gefällt auch den BVB-Fans +++

Wie die Polizei Gelsenkirchen am Dienstagnachmittag bekannt gab, habe die Polizeidienststelle zusammen mit dem Staatsschutz jetzt dementsprechende Ermittlungen eingeleitet. Genauere Details zu möglichen Personen und der Dauer der Ermittlung machte die Polizei nicht. Auch Borussia Dortmund selbst reagierte auf diesen Vorfall. „Antisemitismus ist keine Meinung. Der BVB stellt sich klar gegen Antisemitismus“, hieß es in einem Statement des Vereins.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nazi-Problem in Dortmund

Inwieweit die Ermittlungen des Staatschutzes tatsächlich konkrete Hinweise ergeben, bleibt abzuwarten. Dennoch zeigt dieser Vorfall eines ziemlich deutlich: Der BVB hat weiterhin ein großes Nazi-Problem in der Fanszene. Dortmund zählt zu einer Rechtsradikalen-Hochburg, der Verein hat seit Jahren mit einem Nazi-Image zu kämpfen. Und auch wenn Borussia Dortmund seit Jahren versucht, dagegen vorzugehen und Nazis aus den Kurven zu bekommen, scheint dies, vor allem in Dortmunds Hooligan-Szene, nicht zu funktionieren.

Mehr News zum BVB:

Es ist und bleibt nach wie vor ein großes Thema: Antisemitismus im Fußball und in der Gesellschaft. Immer wieder kommt es zu Skandalen in der Öffentlichkeit, immer wieder kocht diese Diskussion erneut auf. Bleibt nur zu hoffen, dass man diese Problematik in der Zukunft endlich in den Griff bekommt und Vorfälle, wie der auf Schalke, aus der Gesellschaft verschwinden.