Borussia Dortmund in Not! Spuckt Leverkusen dem BVB schon wieder in die Suppe?

Borussia Dortmund wollte Meister werden, wenn die Bayern endlich mal straucheln. Doch erst warf man die Schale am letzten Spieltag weg und wurde dann rechts von Bayer Leverkusen überholt. Nun muss man sich erneut mit dem sensationell erstarkten Konkurrenten herumschlagen.

Auch auf dem Transfermarkt will Leverkusen Borussia Dortmund in die Suppe spucken. Ein Spieler, den der BVB schon länger jagt, wird jetzt von der „Werkself“ angebaggert. Geht Schwarzgelb wieder leer aus?

Borussia Dortmund: Neue Konkurrenz um Transfer-Flirt

Schon im März keimten die ersten Gerüchte auf: Dortmund hat ein Auge auf Dean Huijsen geworfen. Der in den Niederlanden geborene Spanier macht als Shootingstar derzeit die Serie A unsicher, durfte sich seit Jahreswechsel bei der AS Rom zeigen und machte auf Anhieb einen exzellenten Eindruck.

Auf der Suche nach einem potenziellen Hummels-Nachfolger wurde die Borussia schnell hellhörig, nahm die Fährte auf und gilt als heißer Kandidat auf die Verpflichtung des fast zwei Meter großen Innenverteidigers. Trotz hochkarätiger Konkurrenz wie RB Leipzig, Newcastle United und Atalanta Bergamo wurde dem BVB die Pole Position im Rennen um Huijsen zugeschrieben.

Leverkusen schaltet sich ein

Doch nun grätscht ein weiteres Schwergewicht dazwischen. Bayer Leverkusen, das Borussia Dortmund in der abgelaufenen Saison eigentlich genug geärgert hatte, hat sich laut „Corriere dello Sport“ in das Rennen um den 19-Jährigen eingeschaltet und baggert fleißig am Spanier herum. Huijsen, nach der Rom-Leihe zurück bei Juventus Turin, ist zwar noch langfristig an die „Alte Dame“ gebunden. Die jedoch muss dringend Transfererlöse generiere und ist laut der italienischen Zeitung deshalb bei einem Angebot von 25 bis 30 Millionen Euro zum Verkauf bereit.

Eine Summe, die der Deutsche Meister ebenso wie die Schwarzgelben stemmen könnten. Und so bahnt sich für Borussia Dortmund ein Transfer-Duell an, auf das man gerne verzichtet hätte.