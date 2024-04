Borussia Dortmund streckt die Fühler nach Italien aus! Werden Ricken, Kehl und Co. HIER fündig?

Die Liste an Talenten, die über Borussia Dortmund den Sprung an die Weltspitze des Fußballs geschafft haben, ist lang. Jude Bellingham und Erling Haaland sind die jüngsten Beispiele, denen das beim BVB gelang. Schon bald könnte ein weiterer Kandidat dafür in Dortmund aufschlagen.

Die Innenverteidigerposition ist bei Borussia Dortmund auch in dieser Saison nicht gerade üppig besetzt. Für die Führungsetage des BVB Grund genug, um sich auf dem Transfermarkt umzuschauen. Ein Mega-Talent soll auf dem Zettel stehen. Der Blick der Borussia führt nach Italien!

Borussia Dortmund: Dean Huijsen auf dem Sprung zum BVB?

Für die AS Rom spielt Dean Huijsen eine gute Rückrunde. Der 19-Jährige steht eigentlich bei Juventus Turin unter Vertrag, jedoch kam er in der Hinrunde für die Turiner nur selten zum Einsatz. Im Winter folgte dann die Leihe nach Rom. Seitdem kommt der Innenverteidiger auf regelmäßige Spielzeit – und überzeugt. Huijsen kommt in 13 Pflichtspielen für die Römer auf zwei Tore und eine Vorlage. Auffällig: Mit 1,97 Meter Körpergröße ist Huijsen ein echter Abwehrhühne.

Der Jugendnationalspieler, der bereits für die U-Nationalmannschaften der Niederlande und jüngst auch Spanien zum Einsatz kam, hat allerdings seinen Preis. Sein Marktwert wird auf zehn Millionen Euro (via transfermartkt.de) geschätzt. Allerdings berichtet das italienische Medium „calciomercato“, dass Juventus wohl zwischen 25 und 30 Millionen Euro für Huijsen fordert.

BVB bereitet wohl erstes Angebot vor

Für Huijsen wird es bei der Roma wohl nicht weitergehen. Wie „calciomercato“ weiter berichtet, wolle der Klub aus der Hauptstadt den Jugendnationalspieler Spaniens für ein weiteres Jahr ausleihen. Das kommt für Juventus wohl aber nicht infrage. Der Rekordmeister präferiert einen festen Verkauf von Huijsen. Und hier könnte der BVB ins Spiel kommen.

Die Dortmunder sollen wohl schon ein Angebot für Huijsen vorbereitet haben. Dieses soll dem italienischen Medium zufolge jedoch unter den Preisvorstellungen der Turiner liegen. Es bahnt sich also ein Tauziehen um das Innenverteidiger-Talent an.