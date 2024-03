Borussia Dortmund: Juve-Juwel im Visier! Serie-A-Shootingstar im Anflug?

Bei Borussia Dortmund dürfte im kommenden Sommer einiges passieren. Vor allem in der Defensive könnte es zu einigen Zu- und Abgängen kommen. Schon jetzt dürften Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. einige Transfers planen. Dabei könnte die Verpflichtung eines Defensiv-Talents weit oben auf der Liste stehen.

Dean Huijsen ist der Mann der Stunde bei AS Roma. In der Hinrunde war er bei Juventus Turin oft außen vor. Seit Jahresbeginn und der Leihe zu Rom sieht das ganz anders aus. In den vergangenen Spielen zeigte der 18-Jährige sein großes Potenzial. Nun ist unter anderem Borussia Dortmund an ihm dran.

Borussia Dortmund: Innenverteidiger-Talent heiß begehrt

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle sind auch für die kommende Saison fest eingeplant. Doch wie sieht es darüber hinaus aus? Die Zukunft von Mats Hummels ist weiterhin offen, ein Abgang nicht unwahrscheinlich. Es könnte dünn in der BVB-Defensive werden. Die Westfalen werden zur nächsten Saison aufrüsten (müssen).

Dabei scheint Juve-Talent Dean Huijsen ein großes Thema bei Schwarz-Gelb zu sein. Laut eines Berichts der „Tuttosport“ sollen die BVB-Verantwortlichen den 18-Jährigen bereits seit Längerem auf dem Schirm haben – und das Interesse wächst mit jeder guten Leistung des Youngster wohl immer mehr.

++ Borussia Dortmund: Trotz Sieg gegen Frankfurt – BVB hat ein dickes Problem ++

Nach nur einem Einsatz in der Hinrunde für Juventus kommt Huijsen für die Roma bereits auf zehn Partien in der Serie A und stand dabei immerhin dreimal in der ersten Elf. Dazu überzeugt er auch mit Torgefahr – ganze drei Torbeteiligungen sammelte Huijsen in den vergangenen Spielen.

Seit Jahresbeginn hat sich Dean Huijsen mächtig ins Rampenlicht gespielt. Auch der BVB soll an dem Youngster interessiert sein. Foto: IMAGO/Sportimage

Abwehr-Hüne für Schwarz-Gelb?

Huijsen überzeugt vor allem durch seine enorme Kopfball- und Zweikampfstärke. Der Youngster misst 1,97 Meter und ist so bei jedem Standard eine Waffe. Das hat er zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seinen Leistungen hat er sich ins Rampenlicht gespielt. Neben dem BVB sollen eine Reihe europäischer Top-Klubs stark an ihm interessiert sein.

Weitere News:

Dazu hat es Huijsen, der in Amsterdam geboren wurde und bislang im Nachwuchsbereich für die Niederlande aufgelaufen ist, aktuell erstmals in die U21 Spaniens geschafft. Dort steht er nun vor seinem Debüt. Bei Juve besitzt er noch einen Vertrag bis 2028, sein Marktwert liegt bei knapp zehn Millionen Euro. Bei einem möglichen Transfer müsste Schwarz-Gelb also tief in die Tasche greifen.