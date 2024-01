Borussia Dortmund bindet Top-Talent – und befördert ihn

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Top-Talent Danylo Krevsun verlängert. Der Ukrainer unterschrieb beim BVB ein Arbeitspapier bis 2026 und wird ab der kommenden Saison für die U23 der Dortmunder zum Einsatz kommen.

Der 18-Jährige schaffte in der U19 von Borussia Dortmund in dieser Saison den Durchbruch. Die Belohnung für seine starke Entwicklung folgte nun.

Borussia Dortmund: Krevsun steigt in die U23 auf

Danylo Krevsun wurde in seiner Heimat Ukraine beim Top-Klub Shaktar Donezk groß, flüchtete aber 2022 nach dem russischen Angriff aus der Ukraine nach Münster. Dort startete er zunächst bei Preußen Münster, wurde aber nach nur einem halben Jahr von Borussia Dortmund entdeckt.

Der 18-Jährige entwickelte sich innerhalb eines Jahres zu einem absoluten Stammspieler in der U19. In der aktuellen Saison erzielte er in 12 Bundesliga-Spielen sechs Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Youth League kam er in fünf von sechs Spielen zum Einsatz, fehlte nur gegen Paris Saint-Germain mit einer Gelbsperre.

Ab der kommenden Saison wird Krevsun nun in die U23 von Borussia Dortmund aufsteigen. Schon im Winter absolvierte er mit der Truppe von Trainer Jan Zimmermann das Trainingslager in Belek, ab Sommer ist er dann auch ein fester Bestandteil des Kaders.

Im Trainingslager „stark präsentiert“

„Danylo ist ein guter Junge mit einer außergewöhnlichen Mentalität. Er hat sich im Trainingslager gegen gestandene Drittligaspieler stark präsentiert. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass er sich in den kommenden zwei Jahren hier weiterhin gut entwickeln wird“, so Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23 von Borussia Dortmund.

Lars Ricken, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, erklärt: „Danylo kann aufgrund seiner vorbildlichen Einstellung auf eine äußerst erfolgreiche Zeit in der U19 zurückblicken. Es erfüllt uns mit Freude zu sehen, dass er nun den nächsten Schritt bei Borussia Dortmund machen will und wir sind überzeugt, dass er sich in den kommenden zwei Jahren auch weiterhin so positiv entwickeln wird.“