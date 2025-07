Mallorca-Debakel von Florian Neuhaus geht viral: Es kommt, wie es kommen musste

Mallorca-Star und Partyschlagersänger Julian Benz (33) hat es wieder getan!

Gut ein Jahr nach dem gemeinsamen Erfolgshit „Normale Kartoffeln auf die 1“ mit Ikke Hüftgold, der für Neu-FC-Liverpool-Kicker Florian Wirtz galt, können seine Fans nun plötzlich einen neue Idee bestaunen.

Der Grund ist, wie auch bei Florian Wirtz, eine Ehrung an ein aktuelles unterhaltsames TikTok-Video. Florian Neuhaus ist der Fußballprofi, an den der Mallorca-Star denkt. In einem Instagram-Reel gewährt er erste Einblicke.

Mallorca-Star Julian Benz überrascht seine Fans

Die Hintergründe könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein: Bei Florian Wirtz handelte es sich um ein vom DFB geplantes TikTok-Video im März 2024.

Darin sollte Wirtz Kartoffelspeisen von eins bis zehn bewerten. Etwas schüchtern wählte Wirtz eben die „normalen Kartoffeln auf die Eins“. Dies inspirierte Julian Benz schließlich zu seinem Song.

Bei Florian Neuhaus hingegen war es ein Fauxpas des Spielers, der ihn teuer zu stehen kam. Plötzlich ging ein TikTok-Clip viral, in dem der Nationalspieler auf Mallorca offen über sein Gehalt bei Borussia Mönchengladbach sprach.

Wird dieser Track bald Partys sprengen?

Fußballfans werden dieses Video wohl so schnell nicht vergessen. Um das zu unterstreichen, denkt Julian Benz wohl über die Veröffentlichung eines Songs mit dem Titel „1,2,3,4 Millionen Don Rollo-Mix“ nach. Eine erste Hörprobe des Partyschlager-Tracks bekamen seine Fans schon zu hören. Ob das Florian Neuhaus so schmecken wird?

Aktueller Instagram-Beitrag von Mallorca-Star Julian Benz: Er denkt über die Veröffentlichung seines kuriosen Partyschlagertracks nach.

Nach der Video-Eskapade belegte Borussia den 28-jährigen Mittelfeldspieler mit einer hohen Geldstrafe. Zudem werde er nach Vereinsangaben in den nächsten vier Wochen nicht mit der Bundesligamannschaft, sondern mit Borussias U23 trainieren.

Seine Fans feiern ihn

Fest steht: Die Anhänger vom Mallorca-Star sind hellauf begeistert. Viele fordern ihn zu einer zeitnahen Veröffentlichung auf. „Bitte direkt morgen Release“, schreibt ein Fan. Ein anderer schwärmt: „So geil! Bitte unbedingt ein Lied daraus machen.“

Es bleibt spannend, ob sich Julian Benz wirklich zu einer Veröffentlichung hinreißen lässt. Er würde damit bestimmt so manche Party zum Beben bringen.