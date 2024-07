Florian Wirtz: Fans staunen nicht schlecht – plötzlich taucht HIER sein Name auf

Es wäre wohl die Erfolgsgeschichte des Sommers: DFB-Pokal-Sieger, Deutscher Meister, Europameister und dann auch noch Platz 1 der Charts. Die Hälfte jener Meilensteine hat Bayer-Leverkusen-Star Florian Wirtz bereits erreicht. Nun fehlen also nur noch der EM-Sieg und die Spitzenplatzierung in den deutschen Single-Charts.

Welcher Erfolg realistischer für den Mittelfeldstar der deutschen Nationalmannschaft ist, sei einmal dahingestellt. Schließlich wartet mit Spanien am Freitag ein echter Brocken auf die Nagelsmänner. Klar ist aber auch: Beides ist möglich.

Florian Wirtz hat endlich seinen ersten Song

So veröffentlichte Mallorca-Star Julian Benz in Zusammenarbeit mit Ikke Hüftgold am Dienstag (2. Juli 2024) seinen neuen Song „Normale Kartoffeln auf die 1“, eine Hommage an das Video von Florian Wirtz, das derzeit wohl durch jeden TikTok-Feed Deutschlands geistert.

Wir erinnern uns: Bereits im März hatte der DFB ein kurzes Video des Mittelfeldspielers auf seinem TikTok-Kanal geteilt. Darin sollte Wirtz Kartoffelspeisen zwischen eins und zehn ranken. Etwas schüchtern wählte Wirtz eben die „normalen Kartoffeln auf die eins“.

Ein Elfmeter für die Mallorca-Stars Julian Benz und Ikke Hüftgold, die in Windeseile aus dem Internetmeme einen Malle-Hit bastelten. „Spaghetti braucht keiner, noch nicht mal der Rainer, weil hier jeder weiß: Kartoffeln auf die eins“, heißt es in dem Song.

„Florian steht natürlich als Autor drin“

Und mit eben jenem Song hat es Florian Wirtz nun auch zum Sänger geschafft. So taucht der Name des Profifußballers unter dem YouTube-Video zu „Normale Kartoffeln auf die 1“ als Autor auf.

„Florian steht natürlich als Autor drin und bekommt GEMA sowie einen Lizenzvertrag“, bestätigt Matthias Distel, der Mann hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold gegenüber dieser Redaktion. Und bei der Mannschaft sei der Song auch schon angekommen, berichtet uns Distel.

„Ich habe das Feedback von Robert Andrich. Er findet die Nummer geil. Er hat den Song auch Florian Wirtz vorgelegt“, berichtet uns Hüftgold. Ein Feedback des Offensivspielers hat er jedoch noch nicht.