Borussia Dortmund: Der Traum lebt! So gelingt die Rückkehr, die alle BVB-Fans herbeisehnen

Die Flügel – bei Borussia Dortmund zuletzt eine chronische Baustelle. Sehnsüchtig wünschen sich viele Christian Pulisic zurück. Und siehe da: Der Fan-Traum lebt!

Borussia Dortmund soll über eine mögliche Rückkehr nachdenken, auch Christian Pulisic soll grundsätzlich nicht abgeneigt sein. Doch für eine Einigung müssten sich BVB und Chelsea noch deutlich bewegen – denn die Vorstellungen liegen noch ziemlich weit auseinander.

Borussia Dortmund: Rückkehr von Christian Pulisic möglich, aber schwierig

Den BVB-Fans läuft das Wasser im Mund zusammen. Offenbar gibt es wirklich eine Möglichkeit, das Eigengewächs Christian Pulisic zurückzuholen. In Dortmund schaffte der US-Boy den Durchbruch, wurde zum Star. Das hat er bis heute nicht vergessen – und denkt in der aktuell schwierigen Phase wohl auch an seine schönen BVB-Tage zurück.

Kein Schwarzgelber dürfte beim Ausblick auf eine Pulisic-Rückkehr abgeneigt sein. Und auch die BVB-Bosse scheinen die Option zumindest im Auge zu haben. Doch damit das spektakuläre Comeback möglich wird, muss sich noch einiges bewegen.

Wünsche sehr unterschiedlich

Die Standpunkte der Klubs sind derzeit noch weit voneinander entfernt. Chelsea will eine Winter-Ausleihe für den Rest der Saison, Borussia Dortmund schielt eher auf den nächsten Sommer. Auch das liebe Geld ist ein Problem. Laut „90min“ fordern die „Blues“ vom Leihklub, das volle Pulisic-Gehalt zu übernehmen. Nur für die Rückrunde wären das fast fünf Millionen Euro – ohne eine potenzielle Leihgebühr.

So viel Geld für eine kurzfristige Lösung – das klingt nicht gerade nach dem BVB-Weg. Und obendrein sind auch noch andere Klubs in der Verlosung. Auch Inter Mailand, AC Mailand und Atletico Madrid sollen Interesse haben. So lange nichts unterschrieben ist, lebt der BVB-Traum von der Rückkehr des verlorenen Sohnes aber weiter.