Borussia Dortmund wieder heiß auf England-Talent – schlägt der BVB jetzt zu?

Borussia Dortmund hat in den vergangenen Jahren viele gute Erfahrungen mit englischen Talenten gemacht. Jadon Sancho, Jude Bellingham und Jamie Bynoe-Gittens – alle kamen als Talente zum BVB und konnten schon früh in ihrer Karriere zeigen, welches Potential in ihnen steckt.

Nun könnte Borussia Dortmund schon bald den nächsten Engländer verpflichten. Mit Charlie Webster könnte im kommenden Sommer das nächste vielversprechende Talent von der Insel seinen Weg ins Ruhrgebiet finden.

Borussia Dortmund: Kommt Webster im zweiten Anlauf?

Wie der Fußball-Content-Creator Felix Johnston berichtet, soll Borussia Dortmund unter den Klubs sein, die Charlie Webster gerne im kommenden Sommer verpflichten würden. Der größte Konkurrent im Rennen um den Engländer soll die PSV Eindhoven sein. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim FC Chelsea läuft im kommenden Sommer aus, weshalb er dann ablösefrei zu haben wäre. Die bisherigen Angebote zur Vertragsverlängerung soll das Juwel abgelehnt haben.

Schon in der Vergangenheit soll der BVB Interesse an Webster gehabt haben. Bereits vor zwei Jahren berichtete die „Sun“, dass die Borussen am damals 16-Jährigen interessiert gewesen sein sollen. Vor wenigen Tagen berichtete der Reporter @RJPJournalism auf Twitter, dass sich Dortmund erneut mit einem Transfer des Talents befassen würde. Das sich die Schwarzgelben also wirklich mit einem Wechsel des Mittelfeldspielers auseinandersetzen, scheint deswegen nicht so abwegig zu sein.

Borussia Dortmund: Wird Webster der Bellingham-Ersatz?

Sollte an dem Gerücht etwas dran sein und Webster im kommenden Sommer tatsächlich zum BVB wechseln, könnte der 18-Jährige der Ersatzmann für Jude Bellingham sein. Der Nationalspieler wird schon länger mit einem Abgang aus Dortmund in Verbindung gebracht und es scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, dass er diesen im kommenden Sommer vollziehen wird. Dann könnte Webster seinen Landsmann beim BVB ersetzen.

Aufgrund der Besetzung im Mittelfeld der Blues kam Webster in dieser Saison lediglich in der zweiten Mannschaft der Londoner zum Einsatz. In insgesamt 15 Spielen konnte der Mittelfeldmann vier Tore erzielen. Diese Leistungen brachten den 18-Jährigen nun offenbar aufs Radar des BVB.