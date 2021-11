Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Aus in der Champions League! Fans fassungslos: „Unerklärlich“

Au weia! Diesen Champions-League-Abend hatte sich Borussia Dortmund sicherlich ganz anders vorgestellt.

Mit einem 0:3 bei Sporting Lissabon ist Borussia Dortmund vorzeitig aus der Champions League ausgeschieden und muss in die Europa League. Die BVB-Anhänger sind sauer.

Borussia Dortmund fliegt aus der Champions League! Fans enttäuscht

Schon vor dem Spiel erreichte Borussia Dortmund die Hiobsbotschaft: Raphael Guerreiro verletzte sich beim Warmmachen, Schulz musste kurzfristig einspringen. Und ausgerechnet der leistete sich in der 30. Minute einen kapitalen Bock, der zur 1:0-Führung der Gäste führte.

Borussia Dortmund scheidet aus der Champions League aus! Foto: imago images/NurPhoto

Nur neun Minuten später wirkte der BVB in der Abwehr wieder überfordert, konnte den Ball nicht gut klären, sodass die Kugel erneut bei Pedro Goncalves landete. Der Portugiese machte kurzen Prozess und hämmert den Ball ins Netz.

-----------------------------------

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Pedro Goncalves (30.), 2:0 Pedro Goncalves (39.), 3:0 Pedro Porro (81.)

Besondere Vorkommnisse: Rot für Emre Can (74.)

-----------------------------------

Nach der Pause wollte Borussia Dortmund zwar die Wende, aber es fehlte offensiv an der Klasse. Das Fehlen von Superstar Erling Haaland einmal mehr deutlich. Als Emre Can dann noch mit Rot vom Platz flog und Zagadou einen Elfmeter verursachte, war der Abend gelaufen. Dass Donyell Malen in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer erzielte, spielt da schon fast keine Rolle mehr.

Denn: Borussia Dortmund scheidet in der Gruppenphase aus und startet nach der Winterpause in der Europa League – bei dieser Gruppenkonstellation (Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul) eine Enttäuschung.

-----------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Bittere Nachricht noch kurz vor Anpfiff! BVB-Pechsträhne nimmt kein Ende

Borussia Dortmund: Hammer vor Topspiel gegen Bayern München! Joshua Kimmich hat Corona

Borussia Dortmund: Fans tieftraurig – BVB-Legende verletzt sich schwer

-----------------------------------

Dementsprechend war am Mittwochabend auch die Stimmung bei den Fans von Borussia Dortmund. Hier einige Reaktionen:

„Dortmund hat einfach nicht die Qualität für Champions League... und deshalb ist Haaland spätestens im Sommer weg.“

„Ich kann mit leben, wenn wir Dritter werden, mit solchen Leistungen hat man in der Champions League nicht viel zu suchen!“

„Für Champions League reicht das so eben auch nicht.“

„Das wars. So eine Scheiße“

„Sprachlos. Enttäuscht. Sauer.“

„Ich bin abgrundtief enttäuscht. Von der Mannschaft, vor allem aber von Spielern wie Witsel, Reus, Brandt, Can, Schulz oder Malen. Aber auch die Zusammensetzung der Mannschaft muss man kritisieren.“

„Wie man so ein Spiel aus der Hand geben kann ist unbegreiflich. Man beherrscht das Spiel klar und deutlich, dann kassiert man durch so einen dummen Fehler von Schulz den Gegentreffer und das 2 hinterher. Nicht zu fassen! Wirklich unerklärlich“

„In dieser Gruppe rauszufliegen ist mehr als peinlich“

Die Highlights des Spiels gibt's hier nochmal zum Nachlesen >>> (fs)