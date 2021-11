Borussia Dortmund: Hammer vor Topspiel gegen Bayern München! Joshua Kimmich hat wohl Corona

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Bittere Nachrichten für den FC Bayern München! Einem Bericht zufolge hat sich Joshua Kimmich mit dem Coronavirus infiziert.

Für Borussia Dortmund hätte die Corona-Infektion von Joshua Kimmich direkte Auswirkungen. Der Bayern-Star würde damit definitiv im Topspiel am 04. Dezember ausfallen.

Bayern gegen Borussia Dortmund wohl ohne Joshua Kimmich

Joshua Kimmich befindet sich bereits in Quarantäne. Nach dem Kontakt zu einer infizierten Person wurde diese für ihn als Ungeimpfter angeordnet. Am Mittwoch sei er laut „Bild“ nun selbst positiv getestet wurden.

Damit müsste Joshua Kimmich ab dem Zeitpunkt des positiven PCR-Tests für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ein Einsatz im Topspiel gegen Borussia Dortmund am 04. Dezember wäre damit unmöglich.

Bereits am Mittwochnachmittag hatte der FC Bayern München einen weiteren positiven Fall im Team vermeldet. Eric-Maxim Chuopo-Moting, der ebenfalls ungeimpft sein soll, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Bei Joshua Kimmich steht eine offizielle Meldung des Vereins bislang noch aus.

Ausgerechnet Joshua Kimmich

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Joshua Kimmich noch ungeimpft ist. „Weil ich einfach für mich warten will, was Langzeitstudien angeht. Trotzdem bin ich mir meiner Verantwortung bewusst. Ich halte mich natürlich an die Hygienemaßnahmen. Es ist auch so, dass wir ungeimpften Spieler im Verein alle zwei, drei Tage getestet werden“, hatte er damals bei Sky erklärt und trat damit eine große Debatte los.

Dabei soll bei dem 26-Jährigen gerade ein Umdenken stattfinden. Laut „kicker“ denke er ernsthaft über eine Impfung nach. „Ich habe mit Jo gesprochen", sagte Bundestrainer Hansi Flick, „und denke, dass es auch in eine Richtung geht, dass er sich impfen lässt. Ich gehe davon aus. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe eine Tendenz von ihm gehört. Aber da muss man jetzt abwarten.“ (fs)