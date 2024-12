Borussia Dortmund: Deutliche Ansage an sein Team! Sahin hat nach CL-Pleite genug

Borussia Dortmund zeigt gegen den FC Barcelona (2:3) einmal mehr ein starkes Spiel, präsentiert sich auf Augenhöhe mit den Katalanen und geht doch mit leeren Händen raus. Schwarz-Gelb kam zweimal nach Rückstand zurück, musste sich jedoch letztlich geschlagen geben.

Die Enttäuschung und der Frust über den Ausgang der Partie war BVB-Coach Nuri Sahin nach dem Spiel deutlich anzumerken. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund richtete sich an die eigene Mannschaft und hatte eine klare Forderung an seine Jungs.

Borussia Dortmund: Sahin wird nach Barca-Pleite deutlich

Ein höchst bitterer Abend für Schwarz-Gelb! Die Mannschaft von Sahin lieferte einen starken Auftritt, hatte den FC Barcelona teilweise sogar am Rande eines Rückstandes oder gar einer Niederlage. Doch aufgrund von kleinen Fehlern und Unkonzentriertheiten ging das Spiel doch ncoh verloren.

Das wurmte den Trainer nach Spielende so richtig. „Ich möchte nicht immer sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, ich möchte diese Spiele gewinnen. Wir müssen es lernen, diese Spiele zu gewinnen. Und wir hätten dieses Spiel heute gegen Barcelona gewinnen können“, machte der BVB-Coach deutlich.

„Auf diesem Niveau ist schlichtweg kein Platz für solche Fehler. Die werden eben knallhart bestraft“, legte 36-Jährige nach. Sahin war sichtlich angefressen, dass sein Team dieses Spiel nicht gezogen hat. „Wir wurden nicht hergespielt, die Gegentore kann und muss man besser verteidigen“, machte er deutlich.

BVB lässt viele Chancen liegen

Doch wo auch eine Menge Kritik ist, gab es auch ein großes Lob an seine Mannschaft. „Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, das hat mir sehr gut gefallen. In dieser Hinsicht bin ich stolz auf die Jungs“, erklärte der BVB-Coach. Letztlich scheiterte seine Mannschaft jedoch auch ein wenig an der Chancenverwertung. Denn alleine Serhou Guirassy, der beide Tore schoss, hätte noch zwei, drei weitere Treffer erzielen können.

Letztlich fehlte die Konsequenz und die Abgezockheit vor dem Tor der Katalanen, die diese Attribute eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. So bleibt für den BVB nur das Gefühl, ein gutes Spiel gemacht zu haben. Das möchte Sahin in Zukunft nicht mehr allzu häufig haben, wie er selbst erklärte.