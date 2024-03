Er war schon bei Borussia Dortmund: Mega-Juwel gibt BVB einen Korb und geht nach England

Manche behaupten, er sei „der beste 14-Jährige der Welt“. Und manche dachten, er würde bei Borussia Dortmund landen. Schließlich hatte er das schwarzgelbe Trikot schon an. Doch nun wird klar: Er wird kein Borusse.

Mega-Juwel Cavan Sullivan wird von vielen Top-Klubs gejagt. Doch offenbar hat er sich bereits entschieden. Er wechselt zu Manchester City. Borussia Dortmund muss sich schwarz ärgern – hat man eine Riesenchance verstreichen lassen?

Borussia Dortmund: Mega-Juwel entscheidet sich gegen BVB

Die Scouts von Manchester City behaupten, es gäbe derzeit keinen besseren Spieler in seinem Alter auf diesem Planeten. Umso mehr freut sich der englische Meister, dass er nun offenbar den Zuschlag erhalten hat. Wie die „tz“ berichtet, hat die Berateragentur von Cavan Sullivan allen Interessenten mitgeteilt, dass sich ihr Klient für City entschieden hat.

Auch Borussia Dortmund war dran. Nah dran. Sogar sehr nah dran. 2022 hatte man Sullivan extra einfliegen lassen. Er absolvierte in Brackel ein mehrtätiges Probetraining, nahm als Zwölfjähriger mit der BVB-U15 an einem internationalen Turnier in Belgien teil. Anschließend reiste er zurück nach Philadelphia. Und offenbar blieb der BVB nicht hartnäckig genug an ihm dran. Nun ist die Chance auf das Mega-Juwel wohl vertan.

Offiziell wechseln darf der 14-Jährige mit us-amerikanischem und deutschem Pass erst mit 16. Schon jetzt hat er sich aber wohl für seinen künftigen Verein entschieden. Sieht man bei Borussia Dortmund die Bilder, wie er einst im BVB-Trikot spielte, dürfte man sich schwarz ärgern.

Cavan Sullivan spielt noch in der Akademie der Philadelphia Unions in seinem Geburtsort. Sein Bruder Quinn, ebenfalls halber Deutscher, hat es mit 19 dort bereits zu den Profis geschafft.