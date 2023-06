Borussia Dortmund kassiert bittere Absage – doch Kehl zaubert sofort den nächsten Kandidaten aus dem Ärmel

Kein Le Fée – dafür Gutierrez? Die großen Bemühungen um Lorient-Juwel Enzo Le Fée als Bellingham-Nachfolger waren für Borussia Dortmund vergebens. Doch Sebastian Kehl verzagt nicht. Er hat schon den nächsten heißen Kandidaten parat.

In der amerikanischen MLS sorgt gerade ein Teenager für Wirbel. Verstärkt er nächste Saison Borussia Dortmund und wird nach Christian Pulisic und Giovanni Reyna der dritte US-Durchstarter in Schwarzgelb in den letzten Jahren?

Borussia Dortmund: US-Juwel auf dem BVB-Radar

Mit Enzo Le Fée war der BVB schon ziemlich weit. Französische Medien berichteten gar, das Lorient-Talent habe Dortmund schon zugesagt. Das war nicht der Fall. Schlimmer noch: Nun folgte die Absage. Der Franzose will in seiner Heimat bleiben, wechselt zu Stade Rennes. Eine Transferpleite für Sebastian Kehl.

Doch von der lässt sich der BVB-Sportdirektor nicht unterkriegen. Ruckzuck hat er den nächsten heißen Kandidaten parat und baggert jetzt in den USA. Wie die „Daily Mail“ berichtet, ist Brian Gutierrez auf dem Radar von Schwarzgelb gelandet. Der Kreativspieler gilt in den Staaten als großes Talent.

Profi-Debüt mit 17

Wie Le Fée – und vor allem wie Bellingham, für den schließlich ein Nachfolger gesucht wird – kann Gutierrez im Mittelfeld variabel eingesetzt werden. Der in Berwyn, Illinois geborene US-Boy macht mit gerade einmal 19 Jahren bereits in der vierten (!) Saison die MLS unsicher, spielt darüber hinaus in der U20-Nationalmannschaft der USA.

Mit 17 debütierte er für Chicago Fire, den Verein, aus dessen Jugend er bereits entstammte. In der Offensive hat er bereits jede Position eingenommen. Am wohlsten fühlt er sich auf der „Acht“ und im linken Mittelfeld.

Nun könnte der Sprung über den großen Teich folgen. Borussia Dortmund, aber auch RB Leipzig sollen hinter Brian Gutierrez her sein. Bei einem Vertrag bis Sommer 2026 wäre allerdings wohl eine nicht zu verachtende Ablöse fällig.