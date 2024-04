Borussia Dortmund: Duell mit Gladbach – schaut der BVB bei IHM genauer hin?

Am Samstag (13. April, 15.30 Uhr) kommt’s in der Bundesliga wieder einmal zum Borussen-Duell. Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund im Borussia-Park – ein Duell mit großer Tradition. Tradition hat in der jüngeren Vergangenheit auch, dass Borussia Dortmund gerne mal bei Borussia Mönchengladbach zuschlägt – egal ob Spieler oder Trainer.

Gut vorstellbar, dass die Dortmunder sich am Samstag im Borussia-Park mal genauer umschauen. Dort kickt nämlich aktuell ein Shootingstar des deutschen Fußballs. Die Rede ist von Gladbachs Rocco Reitz.

Borussia Dortmund: Schaut der BVB bei Reitz genauer hin?

Marco Reus, Mo Dahoud, Thorgan Hazard und Ramy Bensebaini – sie alle haben eins gemeinsam: Sie wechselten in den vergangenen Jahren von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Der Fohlenstall war für die Dortmunder zuletzt immer wieder eine interessante Adresse.

Es wäre also kein Wunder, wenn der BVB auch aktuell den ein oder anderen Kicker von Borussia Mönchengladbach im Blick hat. Ein Kandidat: Rocco Reitz. Der 21-Jährige ist wohl gerade Gladbachs heißestes Fohlen im Stall.

Reitz ist Gladbachs Aufsteiger der Saison

Reitz ist der Durchstarter der Saison bei Gladbach. Nach anderthalb Jahren beim belgischen Erstligisten St. Truiden kehrte Reitz im Sommer von seiner Leihe zurück, zählte nach starker Vorbereitung erstmals dauerhaft zum Profi-Kader der Elf vom Niederrhein – und spielte sich im Team von Gerado Seoane fest.

In allen 28 Bundesliga-Spielen kam Reitz immer zum Einsatz, 19 Mal stand er in der Startelf. Dabei erzielte der zentrale Mittelfeldspieler sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Reitz ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, ist technisch stark und torgefährlich – der U21-Nationalspieler würde vom Profil her gut zum BVB passen.

Es gäbe allerdings ein Problem: Reitz hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Februar bis 2028 verlängert. Er ist ein Gladbacher Jung, betont immer wieder, wie sehr er den Verein liebt. Mit dem Aufstieg zum Profi bei den Fohlen ist für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. Schwer vorstellbar, dass er Gladbach schon im Sommer verlässt.