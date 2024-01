Borussia Dortmund – AZ Alkmaar im Live-Ticker: Durchwachsener Auftritt! Noch viel Arbeit für Terzic

Die kurze Winterpause ist vorbei, für Borussia Dortmund geht es wieder los. Schon seit dem 3. Januar ist der BVB im Trainingslager in Marbella. Am Samstag (6. Januar) steht nun für Borussia Dortmund das erste Testspiel gegen AZ Alkmaar an.

Im neuen Jahr will Borussia Dortmund einiges besser machen, die erste Saisonhälfte war überhaupt nicht zufriedenstellend. Mit dem Testspiel BVB – AZ Alkmaar soll nun der Startschuss für ein besseres Jahr werden.

Borussia Dortmund – AZ Alkmaar im Live-Ticker

Wie schlägt sich Borussia Dortmund im ersten Testspiel gegen AZ Alkmaar? Welche jungen Talente bekommen ihre Chance? Und wie ist der neuste Stand beim Poker um Jadon Sancho? Alle Informationen rund um das Testspiel Borussia Dortmund – AZ Alkmaar bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Borussia Dortmund – AZ Alkmaar 2:2 (0:1, 0:2, 2:2)*

Tore: 0:1 Pavlidis (6.), 0:2 Odgaard (36.), 1:2 Sabitzer (63.), 2:2 Reus (80.)

Aufstellung 1. Halbzeit: Kobel – Meunier, Süle, Hummels, Bueno (42. Blank) – Can – Malen, Reyna, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

Aufstellung 2. Halbzeit: Meyer – Morey, Schlotterbeck, Papadopoulos, Blank – Özcan, Sabitzer – Reus – Bamba, Moukoko, Pohlmann

*Spielzeit 4×30 Minuten

Abpfiff: Das war’s! Das 120-Minuten-Testspiel ist vorbei. Der erste Test des Jahres endet 2:2. Die ersten 60 Minuten der Dortmunder waren sehr bescheiden. Die zweite Elf machte es in der zweiten Halbzeit dann aber schon deutlich besser. Trotzdem ist nach dem Spiel klar: Auf Trainer Edin Terzic wartet bis zum Spiel gegen Darmstadt noch viel Arbeit.

111. Min: Schöner Freistoß von Reus, doch der Torwart von Alkmaar ist zur Stelle.

105. Min: Bamba, Moukoko, Reyna gehen runter. Campbell, Brunner und Wätjen kommen rein.

91. Min: Weiter geht’s!

Pause: Kurze Pause, dann geht’s ins letzte Viertel. Borussia Dortmund macht es inzwischen deutlich besser als noch in den ersten 60 Minuten.

80. Min: Ausgleich für Borussia Dortmund! Der BVB belohnt sich für eine Leistungssteigerung. Reus trifft nach Vorlage von Sabitzer.

63. Min: Da ist der Anschlusstreffer! Reus setzt nach, erobert den Ball und spielt in die Mitte. Dort läuft Sabitzer ein und trifft zum 1:2.

61. Min: Weiter geht’s! BVB wechselt fast komplett, nur Blank bleibt drauf. Die Aufstellung: Meyer – Morey, Schlotterbeck, Papadopoulos, Blank – Özcan, Sabitzer – Reus – Bamba, Moukoko, Pohlmann.

Halbzeit: Die ersten 60 Minuten sind rum. In der zweiten Hälfte wird es sicherlich einige Wechsel geben und die braucht es auch. Bislang kann der BVB noch nicht überzeugen.

51 Min: Inzwischen kommt von Dortmund mal ein wenig mehr. Den ein oder anderen Abschluss können die BVB-Stars verzeichnen, aber noch kein Tor.

44. Min: Fast das dritte Gegentor, doch Kobel ist gleich zwei Mal zur Stelle.

42. Min: Bitter! Bueno muss verletzungsbedingt runter. Blank kommt rein.

36. Min: Und da ist das 2:0 für Alkmaar. Dortmund lässt sich auskontern und am Ende trifft Jens Odgaard für Alkmaar.

34. Min: Der BVB gibt durch Donyell Malen den ersten Torschuss ab, aber auf der anderen Seite klingelt es fast wieder. Nach einem Kopfball rettet Kobel in höchster Not.

31. Min: Weiter geht’s.

Pause: Die erste kurze Pause, die ersten 30 Minuten sind vorbei. Noch kann der BVB keine einzige Torchance verzeichnen.

16. Min: Bislang kommt der BVB noch nicht wirklich ins Spiel. Alkmaar bestimmt das Spiel, ist klar die bessere Mannschaft.

6. Min: Und da klingelt’s schon – aber im BVB-Tor. Vangels Pavlidis, der 2018 ein Jahr für die U23 des BVB aufgelaufen war, trifft zur Führung für Alkmaar.

Anpfiff: Los geht’s in Marbella.

14.55 Uhr: In wenigen Minuten geht’s los mit dem ersten Testspiel des Jahres.

14.39 Uhr: Wenig überraschend steht Bueno auf der Linksverteidigerposition. Ryerson ist verletzt, Bensebaini beim Afrika Cup. Der mögliche Neuzugang Ian Matsen lässt noch auf sich warten.

14.37 Uhr: Marius Wolf fällt für das Testspiel aus. Er steht aufgrund eines Atemwegsinfekts heute nicht im Kader.

14.35 Uhr: So startet der BVB: Kobel – Meunier, Süle, Hummels, Bueno – Can – Malen, Reyna, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

14.12 Uhr: Neben den bekannten Namen Brunner, Bamba und Co. ist dieses Mal auch Cole Campbell im Trainingslager mit dabei. Der Stürmer könnte zu der Überraschung des Trainingslagers werden. Mehr über ihn erfährst du hier >>>

13.28 Uhr: Mit dabei ist heute auch Samuel Bamba. Es ist sein zweites Trainingslager mit den Profis, schon auf der Asien-Reise im vergangene Jahr war er dabei. „Es ist sehr cool, hier integriert zu werden. Der BVB ist mein Heimatverein. Das ist eine große Sache für mich“, sagt Bamba.

12.08 Uhr: Mit Hendry Blank, Paris Brunner, Kjell Wätjen, Samuel Bamba, Cole Campbell und Guille Bueno hat Borussia Dortmund gleich sechs Nachwuchstalente mit an Bord. Auf sie wird heute ein besonderer Blick gerichtet sein. Kann sich etwa Brunner für mehr Einsätze bei den Profis empfehlen?

11.37 Uhr: Ursprünglich war die Sancho-Verpflichtung für heute erwartet worden, doch daraus wird nichts. Sanchos Flieger wurde erneut gecancelt. Droht der Deal jetzt sogar noch zu platzen? Hier mehr dazu!

11.05 Uhr: Bei Borussia Dortmund bestimmt aktuell vor allem ein Thema die Schlagzeilen: Die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho. Noch immer gibt es aber keine Vollzugsmeldung, gegen Alkmaar wird der 23-Jährige also nicht dabei sein.

09.53 Uhr: Ein Name, der vielen bekannt vorkommen wird, ist Ruben van Bommel. Der 19-jährige Flügelstürmer ist der Sohn von Bundesliga-Legende Mark van Bommel.

09.45 Uhr: Der absolute Top-Star im Team der Niederländer ist Stürmer Vangelis Pavlidis. Der 25-jährige Grieche erzielte in dieser Saison schon 18 Treffer in 16 Liga-Spielen.

09.22 Uhr: Der Gegner: AZ Alkmaar (33 Punkte) steht in der niederländischen Eredivisie auf Rang vier hinter Dortmunds Champions League-Gegner PSV Eindhoven (48), Feyenoord Rottderdam (38) und Twente Enschede (34). In der Europa Conference League scheiterte Alkmaar in einer Gruppe mit Aston Villa, Legia Warschau und Zrinjski Mostar.

08.45 Uhr: Los geht es am Nachmittag um 15 Uhr. Gespielt wird heute über viermal 30 Minuten.

08.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Die Winterpause ist vorbei, jetzt gibt es endlich wieder Fußball. Zum Auftakt des Jahres trifft Borussia Dortmund in einem Testspiel auf AZ Alkmaar.