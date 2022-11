Borussia Dortmund: Im zweiten Anlauf? BVB könnte „Jahrhunderttalent“ verpflichten

Borussia Dortmund ist immer wieder auf der Suche nach den spannendsten Talenten Europas, um diese zu verpflichten und dann zu den nächsten großen Top-Stars auszubilden. Ousmane Dembele, Erling Haaland oder auch Jude Bellingham sind drei Beispiele, bei welchen der BVB sein Ziel erfüllt hat.

Nun könnte Borussia Dortmund seinen Fans schon bald das nächste große Mega-Talent präsentieren. Die Rede ist von Arda Güler von Fenerbahce.

Borussia Dortmund: Kommt Güler im Sommer?

Wie „Ajansspor“ aus der Türkei berichtet, soll der BVB in der Vergangenheit großes Interesse an Arda Güler von Fenerbahce gehabt haben. Gleiches gilt auch für Ajax Amsterdam, die ebenfalls am offensiven Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein sollen. Dem Bericht zufolge sollen die Verantwortlichen des BVB, ebenso wie die des niederländischen Klubs, bereits ein Angebot im letzten Sommer abgegeben haben.

Ajax Amsterdam soll wohl 17 Millionen Euro für den Türken geboten haben, die Dortmunder sollen hingegen ein Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro abgegeben haben. Beide wurden allerdings abgelehnt.

Borussia Dortmund: Kommt Güler nun günstiger?

Die „Gazzetta Dello Sport“ berichtete zuletzt, dass das „Jahrhunderttalent“, wie Güler in der Türkei genannt wird, im kommenden Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel günstiger zu haben sein soll. Wenn der 17-Jährige in dieser Saison über 1500 Minuten Spielzeit bekommt, würde er 17,5 Millionen Euro kosten. Spielt er jedoch weniger, soll Fenerbahce bei einem Transfer nur fünf Millionen Euro verdienen. Aktuell steht Güler bei 303 Minuten Spielzeit. Derzeit sieht der Spielplan des türkischen Klubs noch 24 mögliche Partien vor. Bei seinem aktuellen Durchschnitt an Spielzeit, würde Güler unter 1500 Minuten spielen. Dann könnte der BVB seinen Wunschspieler aus dem letzten Sommer zu einem Schnäppchenpreis bekommen.

Arda Güler kommt in der aktuellen Saison auf bislang 13 Kurzeinsätze für Fenerbahce. Er konnte drei Tore und eine Torvorlage erzielen. Neben seiner Fähigkeit im zentralen Mittelfeld zu brillieren, kann der 17-Jährige auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen. Mit einem Transfer könnte der BVB auf seine Unterbesetzung auf den Außenbahnen reagieren. Mit Ausnahme von Jamie-Bynoe Gittens und Thorgan Hazard hat Borussia Dortmund nämlich keine gelernten Flügelspieler mehr in ihrem Kader.