Borussia Dortmund hat Mega-Juwel im Visier – doch es gibt ein Problem

Um sich mit neuen Spielern zu verstärken, schaut Borussia Dortmund wohl nicht nur in der Bundesliga um. Die Gerüchte um Waldemar Anton und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart sorgen seit Wochen für Aufregung. Doch auch in der Premier League gibt es spannende Spieler für den BVB.

Bei einem soll Borussia Dortmund jetzt „konkretes Interesse“ zeigen. Es geht um das Mega-Juwel Archie Gray vom englischen Zweitligisten Leeds United. Neben dem BVB gibt es aber noch andere Interessenten. Ein Transfer wäre allein schon wegen der Ablösesumme problematisch.

Borussia Dortmund nimmt Mega-Juwel ins Visier

Geht es um Top-Talente aus Europa, ist Borussia Dortmund stets unter den Interessenten dabei. Das soll jetzt auch bei Mittelfeldspieler Archie Gray der Fall sein. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass die Schwarzgelben „konkretes Interesse“ am Teenager von Leeds United haben.

Der 18-Jährige wird in Großbritannien als großes Talent gehandelt, hat schon zahlreiche Junioren-Auswahlteams durchlaufen und ist englischer U21-Nationalspieler. Beim Zweitligisten Leeds United gehörte er in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern und absolvierte ganze 52 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen.

Dass der BVB Gray haben will, ist aber nicht ganz neu. Schon im Herbst 2023 gab es Spekulationen um den Youngster. Für die Dortmunder wird es allerdings mehr als nur schwierig, einen Transfer finalisieren zu können.

Mega-Ablöse für Gray

Zum einen hat Gray zahlreiche weitere Interessenten. Viele Top-Klubs aus der Premier League wollen ihn haben. Dazu wird auch Teams wie Real Madrid und dem FC Bayern München Interesse nachgesagt. Kein Wunder also, dass die Ablöse bei so vielen Top-Vereinen immer weiter steigt. Für Borussia Dortmund ist das natürlich ein Problem.

Denn Leeds soll bis zu 60 Millionen Euro für das Juwel verlangen. Eine Ablöse, die der BVB vermutlich nicht zahlen wird. Vor allem nicht für so einen jungen Spieler, ganz egal, wie heiß begehrt er ist. Gray hat in Leeds noch einen Vertrag bis 2028. Mit dem Klub, bei dem bereits sein Großvater und Vater aufgelaufen sind, verpasste er aber den Aufstieg in die Premier League. Das dürfte einen Transfer in diesem Sommer sicherlich wahrscheinlicher machen.