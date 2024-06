Wirbel um Ex-BVB-Star! Geht er tatsächlich DIESEN radikalen Schritt?

Bei Borussia Dortmund blieb er nicht lange, konnte sich aber dennoch in die Herzen der BVB-Fans spielen. Umso trauriger waren sie dann auch, als er den Klub schon wieder verlassen musste. Viele werden jetzt schon ahnen, um welchen Spieler es sich handelt.

Michy Batshuayi lief in der Rückrunde der Saison 2017/18 für den BVB auf. Es waren nicht viele Spiele, doch er glänzte dabei. Allerdings musste er direkt wieder gehen. Mittlerweile sorgt er woanders für Aufregung und könnte mit einem Wechsel jetzt die Gemüter so richtig erhitzen lassen.

Wirbel um Ex-BVB-Star Batshuayi

Batshuayi spielt aktuell noch für Fenerbahce Istanbul. Noch. Denn der Vertrag des Angreifers läuft Ende Juni aus. Danach darf er den Verein ablösefrei verlassen. An sich erst mal kein Problem. Doch den Ex-BVB-Fanliebling könnt es ausgerechnet zum Erzrivalen ziehen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Fan-Spektakel hat heftige Folgen – BVB muss tief in die Tasche greifen

Laut übereinstimmenden türkischen Medien soll Batshuayi sich bereits mit Galatasaray Istanbul einig sein, dem Stadtrivalen von Fenerbahce. Dort war er seit Sommer 2022 unter Vertrag und absolvierte bis dato insgesamt 75 Pflichtspiele. 44 Tore und fünf Vorlagen stehen ihm zu Buche. Bei den Fans war er sehr beliebt, wird aber nach solch einem Wechsel von dieser Sympathie nichts mehr zu sehen bekommen.

Zwar besaß Batshuayi noch eine Option für eine weitere Saison, da der Belgier aber nicht die dafür vereinbarte Anzahl von Startelf-Einsätzen erfüllte, trat die Option nicht in Kraft, sodass er den Klub jetzt ablösefrei verlassen kann.

Wilder Wechsel steht bevor

Offiziell ist der Wechsel des Ex-BVB-Stars noch nicht, soll aber schon bald folgen. Genauso soll auch der Medizincheck bald stattfinden. Dass Spieler zwischen den drei großen Klubs in Istanbul – Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce – wechseln, ist ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Batshuayi wäre dann der achte Spieler, der den Zorn der Fans auf sich ziehen würde.

Mehr Nachrichten für dich:

Galatasaray wäre dann die neunte Station in der Karriere des 30-jährigen Belgiers. Für Borussia Dortmund lief er nur in 14 Partien auf und erzielte dabei neun Tore. Nach der sechsmonatigen Leihe in 2018 musste er zum FC Chelsea zurück. Dort wurde er nach mehreren Leihen dann im Sommer 2022 endgültig verkauft.