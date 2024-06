Borussia Dortmund: Fan-Spektakel hat heftige Folgen – BVB muss tief in die Tasche greifen

Kein Klub freut sich über Strafen – vor allem nicht so eine, wie Borussia Dortmund jetzt kassiert. Immer wieder muss der BVB für das Fehlverhalten seiner Anhänger blechen. So ist es auch dieses Mal.

In der abgelaufenen Saison gab es so einige Spiele, bei denen die Fans von Borussia Dortmund für Spektakel sorgten. So schön es für die Zuschauer im TV oder im Stadion aussah, hat es allerdings Folgen für den Revierklub.

Borussia Dortmund: Fan-Spektakel hat heftige Folgen

Diese heftige Strafe hat es in sich! Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Borussia Dortmund wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit zwei hohen Geldstrafen in Gesamthöhe von 147.700 Euro bestraft.

Der BVB kann davon bis zu 49.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2024 nachzuweisen wäre.

Der BVB habe dem Urteil des DFB-Sportgerichts bereits zugestimmt, berichtet der „kicker“. Gleiches gelte auch für Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln, die ebenfalls noch für Fan-Vergehen in den finalen Wochen der Bundesliga-Saison 2023/24 belangt wurden. Union Berlin muss 84.000 Euro zahlen, Gladbach 5.000 Euro und Köln 2.000 Euro.

DAFÜR muss der BVB nun blechen

Was genau ist passiert? Beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin wurden insgesamt 19 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Daraufhin sorgte der starke Rauch für eine mehrminütige Spielunterbrechung. Für die TV-Zuschauer waren es beeindruckende Szenen, während der DFB dies allerdings anders sah.

Noch mehr Bengalos und Pyrotechnik gab es Anfang April beim Heimspiel gegen den Vizemeister VfB Stuttgart. Neben einer mehr als nur beeindruckenden Choreografie zündeten Fans insgesamt 123 bengalische Feuer.

Eine andere Strafe, die mehr als nur kurios ist, gab es für BVB-Keeper Gregor Kobel. 20.000 Euro musste der Torwart zahlen, weil er vor dem Spiel in Leipzig am 27. April zu spät zur Seitenwahl erschien, nachdem die Spieler noch einen Kreis gebildet hatten. Ein eigentlich normaler Vorgang, für den der Dortmunder blechen musste.