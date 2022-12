Borussia Dortmund: DAS ist der Plan mit Ansgar Knauff

Ansgar Knauff ist bis zum Ende der aktuellen Saison von Borussia Dortmund an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. In den kommenden Wochen soll sich deshalb entscheiden, wo die Zukunft des deutschen U21-Nationalspielers liegen wird.

Dabei scheint es zwei Optionen für den Außenbahnspieler zu geben. Entweder er schließt sich wie geplant Borussia Dortmund an, oder er verlässt das Ruhrgebiet endgültig und bleibt bei Eintracht Frankfurt. Nun soll bekannt sein, wie der BVB mit Knauff plant.

Borussia Dortmund: Das ist der Knauff-Plan

Wie die „Ruhr Nachrichten“ melden, soll nun der BVB-Plan mit Ansgar Knauff feststehen. Dem Bericht zufolge sollen die Verantwortlichen der Borussia den flexiblen Außenbahnspieler wieder zurückholen wollen. In Dortmund soll der U21-Nationalspieler dann Druck auf Donyell Malen sowie Karim Adeyemi machen und den Konkurrenzkampf beleben.

Des Weiteren wollen die BVB-Verantwortlichen dem Talent eine ganz klare Perspektive aufzeigen. Knauff soll, sofern er zum BVB zurückkehrt, eine „wichtigere Rolle“ einnehmen, als er es noch vor seiner Leihe getan hat. Das würde besonders eines bedeuten: mehr Spielzeit. So soll Knauff auch auf der Position des Rechtsverteidigers in Dortmund getestet werden. Das Signal, dass der BVB wirklich auf ihn setzen möchte, soll dem 20-Jährigen dadurch gegeben werden, dass die Klub-Bosse ihm einen langfristigen Vertrag anbieten wollen. Sein derzeitiges Arbeitspapier in Dortmund läuft noch bis 2024.

Borussia Dortmund: Entscheidung liegt in Knauffs Hand

Aufgrund der Tatsache, dass Eintracht Frankfurt keine Kaufoption im Leihvertrag hat, hat der BVB das Heft des Handelns in der Hand. Sollten sich die beiden Klubs in den Gesprächen, die im Januar anstehen sollen, nicht auf einen Transfer einigen, wird der Spieler zum Saisonende nach Dortmund zurückkehren.

Dem Bericht zufolge soll Frankfurt allerdings alles daransetzen, dass Knauff auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil des Kaders der Hessen ist. Dies soll Sportvorstand Markus Krösche dem Spieler auch schon mitgeteilt haben. Die Entscheidung über seine Zukunft liegt also ganz alleine bei dem Spieler.