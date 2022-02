Für Borussia Dortmund reichte es nicht – jetzt soll ein Ex-BVB-Profi einen Weltstar beerben

2017 verpflichtete Borussia Dortmund ihn für knapp neun Millionen Euro, nur um Alexander Isak dann weiter zu geben. Beim BVB hatte der Schwede einfach keine Chance.

Nur zwei Jahre später war das Kapitel Borussia Dortmund für Isak dann endgültig beendet, als er an Real Sociedad verkauft wurde. Seitdem hat sich der Angreifer auf dem Wunschzettel einiger Topklubs gespielt und könnte künftig einen Weltstar beerben.

Borussia Dortmund: Alexander Isak ohne Chance beim BVB

Nur 13 Partien stehen Isak beim BVB zu Buche. Bei den Schwarzgelben bekam der Stürmer keine Chance und wurde deshalb in seinem ersten Jahr direkt in die niederländische Liga zu Willem II Tilburg ausgeliehen. Dort konnte sich Isak auszeichnen, war aber in Dortmund weiterhin nur außen vor. Die nächste Leihe stand an: Der Schwede ging zu Real Sociedad und entwickelte sich zu einem Top-Stürmer.

Das ist Alexander Isak:

21. September 1999 in Solna (Schweden) geboren

Position: Stürmer

Bei AIK Solna ausgebildet

2017 Wechsel für 8,6 Millionen Euro zum BVB

2019 ausgeliehen zu Willem II (Niederlande)

Nach der Rückkehr für 6,5 Mio. zu Real Sociedad verkauft

Von seinem Tor-Instinkt haben viele Topklubs mitbekommen und jetzt auch ein Auge auf Isak geworfen. Nach Informationen des ‚Daily Mirror‘ gehören dazu auch Vertreter aus der Elite der Premier League. Bereits in der Winter-Transferperiode soll der FC Arsenal an ihm interessiert gewesen, jetzt gesellen sich zwei weitere Klubs dazu.

Ex-BVB-Star Isak soll Cristiano Ronaldo ersetzen

Laut dem Bericht sind diese beiden Spitzenklubs der FC Chelsea und Manchester United. Vor allem United sieht in Isak den Spieler, der Cristiano Ronaldo ersetzen soll. In diesem Sommer soll bereits ein erstes Angebot abgegeben werden.

Bei Borussia Dortmund ohne Chance und mittlerweile hat sich Alexander Isak zu einem Top-Stürmer entwickelt. Foto: IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Dafür müssten die Red Devils dann ordentlich in die Tasche greifen. Laut „Transfermarkt.de“ hat der 1,92 Meter große Stürmer aktuell einen Marktwert von 40 Millionen Euro.

Bei Real Sociedad steht Isak zudem noch bis 2026 unter Vertrag. Erst im Juli vergangenen Jahres verlängerte er seinen Kontrakt. Für die Basken kommt Isak bislang in 115 Partien auf 41 Treffer und sieben Vorlagen.

