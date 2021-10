Borussia Dortmund: Ex-Torwart spricht über ganz besonders Revierderby – „Es war eine Explosion der Gefühle“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Lediglich einmal stand er im Trikot von Borussia Dortmund auf dem Feld. Doch dieser Einsatz hatte es in sich.

Es war Derbyzeit. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ein ganz besonderes Spiel für Trainer, Spieler und Fans. In der Serie „One Hit Wonder" auf dem BVB-YouTube-Kanal spricht der Dortmunder Ex-Keeper über sein ganz besonderes Spiel.

Borussia Dortmund: Verletzungspech ermöglicht Derby-Debüt

Eigentlich war Alexander Bade nur dritter Torhüter im Kader. Dann verletzte sich Stammkeeper Roman Weidenfeller. Seinen Ersatzmann Marc Ziegler erwischte es dann in der ersten Halbzeit des Derbys 2008. Bades Stunde war gekommen. Der Neuzugang durfte sein Debüt geben. Vor seiner Einwechslung musste er sich immer wieder warm machen. „Ein Auf und Ab der Gefühlslage“, beschreibt Bade die Situation.

2018 stand Alexander Bade noch als Co-Trainer an der Seitenlinie des BVBs. Einmal durfte er aber auch als Torwart auflaufen. Foto: imago/DeFodi

Zur Halbzeit führt S04 mit 2:1. „Was da im Stadion los war und auch vorher und nachher, das kann man mit Worten sehr schwer beschreiben. Ist eine unglaubliche Erfahrung.“ Dann ist es so weit: Der erste Einsatz im BVB-Trikot. „Vor 80.000 im Derby aufzulaufen das gibt einem natürlich noch mal ein paar Pulsschläge mehr“, erinnert sich Bade.

Bade über Derby: „Versuchst die blauen Nasen hinter dir auszublenden“

„Es war ja leider vor der Schalke-Kurve. Es wäre auf der anderen Seite sicherlich schöner gewesen. Weil ich da sicherlich eine größere Unterstützung gespürt hätte. Du versuchst dann auch gut ins Spiel zukommen. Hoffst auf einen vernünftigen ersten Ballkontakt und versuchst die blauen Nasen hinter dir auszublenden.“

Dortmund kämpft sich zurück. Mladen Petric erzielt das 2:2. „Als wir damals dann das Ausgleichstor geschossen haben, so ein lautes Stadion habe ich seitdem nicht mehr erlebt. Es war eine Explosion der Gefühle.“ Bis heute ein besonderer Moment. „Dieses Gefühl, diese Lautstärke, da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Das werde ich auf keinen Fall vergessen.“

Sein Debüt feierte Bade im Revierderby 2008. Foto: IMAGO / Kolvenbach

--------------------------------------------------------

Mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: Erneuter Ärger! Fan-Bündnis mit heftiger Kritik an den BVB – „Es macht fassungslos“

Borussia Dortmund: Nach Horror-Verletzung – DIESE Aufnahmen machen den BVB-Fans Hoffnung

Erling Haaland meldet sich bei BVB-Fans – die haben DIESE Vermutung

--------------------------------------------------------

Trotz Niederlage: „Höhepunkte meiner Karriere“

Am Ende steht leider eine Niederlage in den Geschichtsbüchern. Nach einer Roten Karte für Dédé verliert der BVB mit 3:2. Bitter für Bade. Doch die Niederlage versaut ihm das tolle Erlebnis nicht: „Es war sicherlich einer der Höhepunkte meiner Karriere.“ Mittlerweile ist Alexander Bade in Budapest unterwegs. Bei Ferencváros Budapest ist er als Torwart-Trainer von Ex-Kölner und Ex-BVB-Trainer Peter Stöger tätig. (fp)