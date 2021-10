Borussia Dortmund: Erneuter Ärger! Fan-Bündnis mit heftiger Kritik an den BVB – „Es macht fassungslos“

Nächster Fan-Ärger bei Borussia Dortmund!

Nachdem sich die schwarzgelben Anhänger bereits zum Champions-League-Trikot von Borussia Dortmund deutlich geäußert haben, gibt es jetzt erneut Aufregung beim BVB.

Borussia Dortmund: Erneuter Ärger!

In einer Stellungnahme kritisiert das „Bündnis Südtribüne“, eine Organisation der Dortmunder Fanszene, die Dortmunder Vereinsführung. Der Grund: Vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon hatten die BVB-Fans ein großes Banner hinter dem Tor auf der Südtribüne aufgehängt.

„Stop UCL Reform! Football for Millions of Fans - not Billions of Euro!“ stand auf dem Spruchband drauf, das gegen die Reform der Königsklasse galt. In der Champions League sollen nach einem neuen Modell alle Klubs demnächst zehn Gruppenspiele austragen.

Beim Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund haben die Fans ein Banner aufgehängt. Foto: IMAGO / Revierfoto

Acht Klubs qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Plätze 9-24 müssen dann in die Play-Offs und nach zehn Spieltagen scheiden nur ein Drittel der Mannschaften aus. Beim jetzigen Modell fliegen die Hälfte der Mannschaften raus. Was nicht nur den BVB-Fans auf die Palme bringt, ist, dass die Topklubs und großen Vereine dadurch mehr Planungssicherheit haben, die Schere zu den kleineren dabei aber noch mehr auseinander gehe.

BVB-Fans verärgert

Das Spruchband richtete sich dagegen und wurde später von Ordnern entfernt. „Das zweite Gruppenspiel unseres Ballspielvereins am Dienstagabend brachte nicht nur einen hart erkämpften Heimsieg gegen Sporting Lissabon mit sich, sondern auch viel Ärger und Befremden über das Vorgehen der Vereinsoffiziellen“, heißt es in der Stellungnahme des „Bündnis Südtribüne“.

„Die Entfernung eines Spruchbands auf der Südtribüne ist bis dato beispiellos, was sich leider nahtlos in das Bild einfügt, das die Vereinsführung in den letzten Wochen abgibt – Stichwort Europacuptrikot. Es macht fassungslos, wie unverforen man beim BVB auf Zuruf der UEFA ein ganzes Aufgebot von Ordnern losschickt, um ein mit keinem Wort beleidigendes oder anstößiges Banner einzukassieren. Für die Führungsriege eines der größten und traditionsreichen Vereine im deutschen Fußball ist dieses unterwürfige Verhalten gegenüber dem UEFA-Präsidenten schlichtweg peinlich.“

Die BVB-Fans fühlen sich von ihrem Verein im Stich gelassen. „Wieder einmal drängt sich vielen Borussen der Eindruck auf, dass die vielbeschworene Nähe zu den Fans nur Fassade ist, die sofort bröckelt, sobald Geschäftsinteressen vermeintlich bedroht sind. Wichtiger ist offensichtlich, es sich nicht mit den Big Playern zu verscherzen und sich für die Zukunft alle Optionen offen zu halten.“

Heftige Worte der Fan-Organisation. Während der Partie gegen Lissabon gab es auch auf der anderen Seite Aufregung. Im Gästeblock gab es unschöne Szenen, die du >>> hier sehen kannst. (oa)