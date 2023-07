Nach dem Trainingsauftakt und dem Reus-Hammer die nächste Mega-Nachricht bei Borussia Dortmund!

Alex Meyer hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig verlängert – zur Freude der BVB-Anhänger.

Borussia Dortmund: Nächste Verlängerung

Im vergangenen Sommer hat Borussia Dortmund Alex Meyer von Jahn Regensburg verpflichtet und somit einen Ersatz für den Fall der Fälle geholt, falls Stammkeeper Gregor Kobel mal ausfallen sollte. Meyer kam in zwölf Partien zum Einsatz, zeigte dabei starke Leistungen und war stets ein sicherer Rückhalt.

Dafür wurde der Torwart jetzt mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2025 belohnt. „Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter. Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht“, lobt ihn BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Und auch der Keeper freut sich sehr, über „das Vertrauen des BVB und die damit verbundene Vertragsverlängerung. Vom ersten Tag an wurde ich in Dortmund von jedem Einzelnen super aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt“, so Meyer.

Fans sind begeistert

Meyer weiter: „Jeder hat schon in der vergangenen Saison gesehen, was mit diesem Verein möglich ist. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir in naher Zukunft Erfolge feiern und Titel holen. Ich bin sehr glücklich darüber, weiterhin ein Teil der BVB-Familie zu bleiben.“ Die Fans von Borussia Dortmund sind ebenfalls froh darüber, nach Kobel einen erfahrenen und guten Ersatztorwart zu haben.

„Hat er sich verdient. Immer sympathisch und wenn er gebraucht wird, ist er da“, „Sehr gutes Backup zu Kobel. Schön, wenn man zwei so gute Torhüter hat“ und „Finde ich sehr gut, dass er bleibt“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Wo Kobel gerade so viel gelobt wird. Auch mit dem Stammtorwart ist der BVB gerade in Gesprächen über eine ebenfalls vorzeitige Vertragsverlängerung. Die Dortmunder wollen ihn langfristig über 2026 hinaus halten.