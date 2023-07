Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Beim Trainingsauftakt von Borussia Dortmund fehlte Karim Adeyemi, da er sich im Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) einen Faserriss zugezogen hat. Dafür aber läuft es bei dem Nationalspieler abseits des Rasens.

Schon seit einiger Zeit gab es heftige Gerüchte um den Star von Borussia Dortmund und eine bekannte Rapperin. Jetzt hat Adeyemi auf Instagram sein Liebesglück selbst verraten – sogar Ex-BVB-Profi Jude Bellingham freut sich darüber.

Borussia Dortmund: Liebesglück bei BVB-Star

Aus dem Nichts hat Karim Adeyemi auf Instagram seine Beziehung mit der Rapperin Loredana bekannt gemacht. Die Musikerin und der Spieler von Borussia Dortmund teilten gemeinsame, verliebte Bilder. So sitzen sie auf einem der Fotos auf einem Roller. Während Adeyemi fährt, lehnt sich Loredana entspannt und glücklich an seine Schulter.

Ein anderes Bild zeigt Aufnahmen aus einem Passbildautomaten. Das verliebte Paar ist glücklich und zieht dabei Grimassen. Zu dem Beitrag schreibt Loredana, die die Fotos hochgeladen hat: „Gott sei Dank“ und dazu natürlich Herzen.

In den vergangenen Tagen gab es bereits heftige Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen der Schweizerin und dem deutschen Nationalspieler. Der BVB-Star soll in den vergangenen Monaten ganz schön oft in der Schweiz gewesen sein, während Loredana in Duisburg, nicht weit von Dortmund, an einem neuen Album arbeitet.

Auch Bellingham freut sich

Neben zahlreichen Fans gab es auch von einem ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund Glückwünsche. Jude Bellingham, der jetzt bei Real Madrid unter Vertrag steht, kommentierte unter dem Beitrag: „Endlich“. Ob er schon länger davon wusste? Neu-Liverpooler Dominik Szoboszlai schickte mehrere Herzen.

Auch der BVB dürfte sich darüber freuen, allerdings ist man derzeit in Sorge um Adeyemi. Der Flügelstürmer hat sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison einen tiefen Faserriss zugezogen, berichtet die „Bild“. An der Leistungsdiagnostik und dem Trainingsauftakt nahm er nicht teil, arbeitet aktuell individuell.

Die Verletzung hat der 21-Jährige noch nicht komplett auskuriert, wird daher auch beim ersten Testspiel der Vorbereitung gegen Westfalia Rhynern (12. Juli) wohl noch fehlen.