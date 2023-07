Mit Jude Bellingham hat Real Madrid bislang den wohl größten Transfer in dieser Sommerpause getätigt. Für 107 Millionen Euro wechselt das Top-Talent von Borussia Dortmund zum spanischen Rekordmeister.

Aber Real Madrid hat noch nicht genug und holt jetzt einen weiteren Spieler, hinter dem halb Europa dran war. Besonders bitter für den Ex-Klub von Jude Bellingham: Er stand kurz vor einem Wechsel zum BVB.

Jude Bellingham: Nächster Transfer-Hammer!

Jude Bellingham, Fran Garcia, Joselu, Brahim Diaz und jetzt auch noch Arda Güler. Real Madrid hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2023/24 verkündet. Das türkische Wunderkind hat bei den Königlichen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

Für 20 Millionen Euro sicherte sich der spanische Traditionsverein die Dienste des 18-jährigen Türken von Fenerbahce Istanbul. Dazu kommen noch weitere zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen für das Top-Talent, sowie eine 20-prozentige Beteiligung, die sich Fenerbahce im Falle eines Weiterverkaufs gesichert hat.

Eigentlich wäre Güler fast wo ganz anders gelandet und nicht in der spanischen Hauptstadt. Vor einigen Wochen war in den türkischen Medien die Rede, dass er eher einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder RB Leipzig bevorzuge. Schon seit mehreren Jahren ist der BVB am 1,76 Meter großen Linksfuß dran.

BVB blickt neidisch rüber

Doch der ehemalige Verein von Jude Bellingham hatte ebenso das Nachsehen wie der FC Barcelona, der vor zwei Tagen noch vor einer Einigung mit Güler stand. Am Ende haben die Madrilenen den Zuschlag für den türkischen Nationalspieler erhalten.

Doch bei Real wird es Güler schwer haben. Das Mittelfeld des 14-fachen Champions-League-Siegers sieht folgendermaßen aus: Luka Modric, Toni Kroos, Dani Ceballos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und eben Jude Bellingham. Ein Mix aus Jung und Alt, von dem Güler noch viel lernen werden.