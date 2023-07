Der Traum der BVB-Fans ist wohl endgültig geplatzt: Jadon Sancho kehrt nicht zu Borussia Dortmund zurück. Um den einstigen Publikumsliebling der Schwarzgelben gab es in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gerüchte über ein spektakuläres Comeback zum Vizemeister.

Allerdings haben die Bosse des Traditionsklubs andere Pläne. So will Borussia Dortmund eher auf ein Top-Talent setzen, statt Sancho für viel Geld zurückholen. Was die Anhänger wohl dazu sagen werden?

Borussia Dortmund: Sancho-Rückkehr wohl vom Tisch

2021 wechselte er für ungefähr 85 Millionen Euro zu Manchester United. Seit er Borussia Dortmund verlassen hat, träumen die Fans weiterhin von einer Rückkehr von Jadon Sancho. Bei den „Red Devils“ konnte der Flügelstürmer die Erwartungen nicht erfüllen, plante auch schon, Sancho wieder abzugeben.

Da machten sich die Anhänger der Schwarzgelben natürlich Hoffnung auf eine irre Rückkehr. Laut britischen Medien gab es auch schon ein erstes Angebot des BVB. Demnach wollte der Vizemeister den 23-Jährigen für ein Jahr ausleihen, für United sei dies aber keine Option. Das Angebot wurde abgelehnt.

Nun nehmen die Dortmund-Bosse wohl endgültig Abstand von einer Sancho-Rückkehr. Wie die „Bild“ berichtet, vertrauen die Verantwortlichen vielmehr darauf, den „nächsten Sancho“ bereits in den eigenen Reihen zu haben.

Statt Sancho – BVB setzt auf Top-Talent

Denn mit Julien Duranville hat Borussia Dortmund einen weiteren Flügelstürmer, der ebenfalls vom großen Durchbruch beim BVB träumt. Der 17-Jährige wurde zu Jahresbeginn vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht verpflichtet: Der Revierklub ließ sich die Dienste des Juwels immerhin 8,5 Millionen Euro kosten.

Unter Cheftrainer Edin Terzic kam er bislang noch nicht zum Einsatz, weil er zum Jahresbeginn verletzt aus Anderlecht ankam. Duranville sollte erst wieder fit werden, kann jetzt in der Vorbereitung glänzen und sich für sein erstes Pflichtspiel empfehlen.

Für die BVB-Fans wäre eine geplatzte Sancho-Rückkehr nach Edson Alvarez und Ivan Fresneda der nächste Rückschlag. Mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha hat Dortmund nämlich bislang nur zwei Neuzugänge verpflichtet.